Flächenbrand in Scheeßel: Flammen im Unterholz

Die Feuerwehr Scheeßel rückte am Samstag erneut zu einem Flächenbrand aus. Zwischen Jeersdorf und Westerholz loderten die Flammen in einem Wäldchen.

Scheeßel - Gegen kurz vor 12 Uhr schrillten die Sirenen in den Ortschaften Scheeßel, Jeersdorf, Hetzwege und Wittkopsbostel. An der Kreisstraße zwischen Jeersdorf und Westerholz war der Brand gemeldet, teilt die Feuerwehr mit.

Vor Ort stellten die Kameraden fest, dass in einem kleinen Wäldchen in der Nähe der Kiesgrube etwa 500 Quadratmeter Unterholz brannten. Mit mehreren Strahlrohren und Wasserwerfern gingen die Wehren gegen das Feuer vor, der Waldboden wurde aufgelockert.

Landwirte helfen mit Güllefässern bei Brand

Anschließend rückte drei Güllefässer mit je 24.000 Liter Wasser an, um die Brandstelle und die Umgebung regelrecht zu fluten. Die Feuerwehr dankt den Landwirten für ihren Einsatz. Nach 60 Minuten war der Einsatz beendet.

Es war der dritte Tag in Folge mit einem Flächenbrand in der Gemeinde. Am Donnerstag standen in Westerholz ein Schlepper und ein Anhänger in Flammen.

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Zu einem kuriosen Flächenbrand ist die Feuerwehr auf der B6 bei Nienburg gerufen worden. Ein Rucksack fing Feuer.

In Melle im Landkreis Osnabrück ist ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Der 55-Jährige hatte geschlossene Bahnschranken umfahren.

In Bassum kämpfte die Feuerwehr gegen einen großen Flächenbrand auf einem Kornfeld. Der Wind fachte die Flammen an.