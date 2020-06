Fintel und der Ärztemangel – Lösungen sollen auf den Tisch

+ © Warnecke Die Finteler Apotheke am Markt. © Warnecke

von Lars Warnecke schließen

Fintel – Nicht gut, lautet gelinde gesagt das Fazit zur ärztlichen Versorgung in Fintel. Klar, es gibt einen Zahnarzt und auch eine Apotheke – von den ursprünglich zwei allgemeinmedizinischen Praxen sei aber nur noch eine halbe übrig geblieben, konstatierte Ratsherr Steffen Florin (CDU) jüngst in einer öffentlichen Ausschusssitzung. „Wenn die negative Entwicklung sich so fortsetzt, dann haben wir bald auch keine Apotheke mehr“, brachte Fintels Vize-Bürgermeister seine Sorge zum Ausdruck. Schließlich würden nicht gerade wenige Bürger, die inzwischen Zuflucht in Praxen in Scheeßel und Schneverdingen gefunden hätten, mit ihren Rezepten in die dort ansässigen Apotheken pilgern.