Nach fingierten Überfall auf Scheeßeler Netto: Haft für den stellvertretenden Chef

Von: Wiebke Bruns

Der Netto-Markt in Scheeßel ist einer der beiden Tatorte im Prozess. © Heyne

Nach einem abgekarteten Überfall auf den Scheeßeler Netto-Markt muss der damalige stellvertretende Marktleiter ins Gefängnis. Sein mutmaßlicher Komplize kommt in dieser Sache frei - und Bewährung für eine andere Tat.

Scheeßel/Verden – Zufälle gibt’s, die glaubt man gar nicht. So ging es am Ende des Verdener Landgerichtsprozesses mit zwei 27 und 28 Jahre alten Angeklagten aus Scheeßel der Staatsanwältin und der Vierten Großen Strafkammer. Zu deren Überzeugung hat der 28-Jährige als damaliger stellvertretender Marktleiter des Netto-Discounters an der Bremer Straße in Scheeßel einen Überfall am 24. November 2020 mit mindestens zwei Komplizen nur vorgetäuscht. Am Mittwoch wurde er wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der 27 Jahre alte Angeklagte wurde hinsichtlich dieser Tat freigesprochen, allerdings wegen Raub und Körperverletzung schuldig verurteilt.

Eine 15-monatige Bewährungsstrafe erachtete die Kammer für die „Attacke“, wie der Vorsitzende Richter Markus Tittel eine andere mit diesem Fall zusammenhängende Tat vom 11. September 2020 bezeichnete, als angemessen. Der 27-Jährige hatte seiner damals von ihm getrennten Frau und deren jungen Freund aufgelauert. „Weil Sie sauer, weil Sie gehörnt waren. Ihre Frau hatte Sie verlassen und Sie mit ihrer Forderung nach dem großen Fernseher abperlen lassen“, hielt Tittel dem 27-Jährigen vor. „Das wollten Sie sich nicht bieten lassen und Ihrem Nebenbuhler eine Tracht Prügel verpassen.“ Geraubt wurde die Handtasche der Frau mit dem Schlüssel zu ihrer neuen Wohnung, in der sich der dann geklaute Fernseher befand.

„Sie haben Glück, dass die Staatsanwältin nur ein Jahr und drei Monate beantragt hat. Sechs Monate mehr hätte ich genauso gerne verhängt“, so die deutliche Ansage des Vorsitzenden. Denn das Ganze sei eine „rohe Attacke“ gewesen. „Da fühlten Sie sich richtig gut, aber das war richtig fies.“ Festgelegt wurden 3 000 Euro, die der 27-Jährige im Rahmen einer Bewährungsauflage an den damals 19-jährigen Nebenbuhler zahlen muss.

Was den vorgetäuschten Überfall beim Scheeßeler Netto durch zwei maskierte Täter betrifft, habe die Kammer nicht die erforderliche sichere Überzeugung gewinnen können, dass der 27-Jährige beteiligt war. Bei dem 28-Jährigen dagegen voll und ganz. „Sie wussten, dass das Geld aus dem Safe geklaut werden sollte“, hielt Tittel dem Mann vor. Er habe es den Tätern ermöglicht, kurz nach 22 Uhr in den Laden zu kommen, indem er die Alarmanlage nicht scharf gestellt habe.

Angeklagt war die Tat als Raub, doch die Kammer erkannte auf Diebstahl, weil sie Zweifel hat, dass die an dem Abend dort tätige Mutter des 27-Jährigen nicht doch in die Tat involviert gewesen war. Dass es ihr nach der Tat nicht gut ging, „mag gespielt gewesen sein“, merkte der Richter kritisch an. Bei den Angeklagten, die mit ihr auf einem Hof leben, handele es sich um Sohn und Schwiegersohn, da habe ein „Erkennungsrisiko“ bestanden. Bei dem 28-Jährigen war auffällig, dass es unmittelbar nach der Tat gegenseitige Anrufversuche mit dem 27-Jährigen gab und dann erst die Polizei informiert worden war. Es wurde auffällig viel Kleingeld gefunden und gegenüber einer Zeugin soll er die Tat gestanden haben. 38 380,32 Euro sind bei ihm einzuziehen als Wert des Taterlangten. Jedoch erst nach Rechtskraft des Urteils.