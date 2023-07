Beekefestival in Scheeßel: Farbenfroh und feurig

Von: Ulla Heyne

Die Gruppe aus Mexiko bot nicht nur auf der Bühne, sondern auf Scheeßels Straßen Farbenfreude pur. © Heyne

Die 24. Auflage des Scheeßeler Beekefestivals war ein Erfolg. Was bei tausenden Besuchern zurückbleibt, sind farbenfrohe Eindrücke, Erinnerungen an traditionelle bis lustige Motto-Outfits, an authentisch-ursprüngliche Trachten und an professionelle Choreografien.

Scheeßel – Wirbelnde bunte Röcke, wie Kastagnetten knallende Stiefel, Lasershow und Festumzug – was für ein Wochenende! Mehrere tausend Zuschauer und 200 Akteure aus sieben Ländern feierten am Wochenende gemeinsam die 24. Auflage des Beekefestivals – und nach vier Jahren Pause auch die Rückkehr zu internationalen Beziehungen, Besuchen und Völkerverständigung.

Jörn Klee (l.) und Karsten Lüdemann zelebrieren die 70er. © Heyne

Bereits der Freitagabend sorgte mit seinem Motto „70er“, passend zu den Geburtsjahren des 50-jährigen Vereins, für Feierspaß in schrillen Outfits, auch wenn die spielfreudige Live-Coverband „Cut & Music“ aus Hellwege wohl eher dem Rock der 60er als dem Schlager der 70er verhaftet war.

Fahrradfahren: Fortbewegungsmittel der Vergangenheit wie der Zukunft. © Heyne

Von besinnlich bis knisternd

Am Samstagabend beim ersten Bühnenprogramm auf der Open-Air-Bühne vor dem Heimathausgelände zeigte sich die gesamte Vielfalt der Darbietungen von authentisch-ursprünglich bis zur professionellen Choreografie und Kostümen. Dabei gingen die Meinungen über den besten Auftritt auseinander; „Die Italiener!“, befand Besucherin Bianca Lepper, Renate Spieker hatten es eher die Schlitzer mit ihrer bodenständigen, eher besinnlichen Performance angetan und Museumsdirektor Matthias Loeber schwärmte für den knisternden Auftritt der bulgarischen Gruppe. Zweifelsohne farbenfroh und feurig: der Auftritt der Mexikaner mit Gesang und viel Show, die bereits am Freitagabend eine Einlage mit Sombrero und wallenden Röcken gegeben hatten und zu sich bei fast jedem Auftritt im neuen Gewand zeigten. Das hatte seinen Preis: Sechs Koffer Gepäck zählte eine staunende Quartiergeberin bei der Ankunft ihrer mexikanischen Gasttänzerin.

Marius Hellmann schenkt vom Osterveseder Festwagen aus. © Heyne

Es lief – trotz aller Unwägbarkeiten

Fast ein bisschen unheimlich: die reibungslose Organisation. Dabei hatten die Beekscheepers und ihre vielen Helfer mit allerlei Unwägbarkeiten zu kämpfen: der kurzfristigen Absage eines Ensembles und auch der vom Winde verwehten Nebelwand für die Lasershow. Ansonsten zeigte sich das Wetter trotz Regen- und Gewitterneigung in der Umgebung weitgehend gnädig.

Tausende Besucher ließen sich das dreitägige Programm nicht entgehen. © Heyne

Als viel beachtetes Novum und echter Hingucker entpuppte sich die Ausstellung des ungarischen Fotografen Botond David, der tausende von Trachtenträgern fotografiert hatte und auf großen Bauzaunbannern an der frischen Luft präsentierte. Und so mancher „Beekscheeper“ fand sich in den Aufnahmen des prämierten „Geofolk“-Projektes wieder.

In der Tradition der Siebenbürgen steht die Größe der Pfauenfeder für die Finanzkraft des Gatten in spe. © Heyne

Beim großen Festumzug am Sonntagmittag vor dem letzten Bühnenprogramm stellten knapp zwei Dutzend Festwagen Details des traditionellen Dorflebens dar, vom Einwecken bis zum Schreinern. Hier sorgte besonders eine Gruppe mit Hochrädern von Anno Dazumal für gezückte Handys und Kameras.

Die vielen Besucher dürfen sich schon jetzt auf die nächste Auflage des Beekefestivals in zwei Jahren freuen: Moderator und „Beekscheepers-Strippenzieher“ Jörn Klee stellte illustre Gäste wie Kolumbien, Hawaii und Schottland in Aussicht.

Beim Thekendienst griffen örtliche Scheeßeler Vereine wie der Rotweiß Scheeßel den Beekscheepern unter die Arme. © Heyne

Die Schlagerparty am Freitag fiel farbenfroh und schrill aus. © Heyne

Die Flammenwerfer am Freitag funktionierten gut. © Heyne