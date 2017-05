Feuerfest: Die Tickets werden knapp

Open-Air-Konzert mit Feuerengel steht kurz vor dem Ausverkauf

+ Aufwendige Pyro-Shows sind das Markenzeichen der Rammstein-Coverband Feuerengel.

Scheeßel - Der Kartenverkauf für das Feuerfest läuft prächtig. Vier Monate vor der Open-Air-Veranstaltung im Scheeßeler Industriegebiet sei ein Großteil der Tickets bereits vergriffen, teilte der Veranstalter am Freitag mit. „Von 3 000 Karten, die wir aufgelegt haben, sind nur noch zehn Prozent am Markt“, so Felix Tiedemann von „Circle Concept“. Wer also den Auftritt der Rammstein-Coverband Feuerengel nicht verpassen möchte, sollte sich angesichts des Restkontingentes beeilen. Tickets zum Preis von 19,50 Euro (zuzüglich Systemgebühr) sind in Scheeßel bei der Esso-Tankstelle an der Harburger Straße und im „Hol’ab!“-Markt an der Bremer Straße sowie in Rotenburg in der Geschäftsstelle der Rotenburger Kreiszeitung (Große Straße 37) erhältlich. Das Feuerfest findet am Sonnabend, 2. September, ab 19 Uhr statt. - lw