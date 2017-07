Feuerfest-Open-Air: Es gibt wieder Karten

Veranstalter stocken Zuschauerkontingent für Feuerengel-Konzert am 2. September auf

+ Der Griemshooper Boris Delic in Aktion. Seine Band wird als authentischste und spektakulärste Rammstein-Coverband Europas gefeiert.

Scheeßel - Ausverkauft! Binnen weniger Wochen nach Vorverkaufsstart waren die 3 000 Tickets für das Feuerfest-Open- Air am Samstag, 2. September, im Scheeßeler Industriegebiet (Westerveseder Landstraße) weg. Doch wer jetzt leer ausgegangen ist, bekommt eine zweite Chance. Aufgrund der großen Nachfrage ist das Zuschauerkontingent für das Mini-Festival mit der in der Region verwurzelten Rammstein-Tribute-Band Feuerengel sowie den beiden Support-Acts Taina (Rotenburg) und The Hansons (Kalbe) inzwischen aufgestockt worden. Nachdem die Veranstalter eine Vergrößerung des Feuerfestes genehmigt bekommen hatten, startete am Dienstag eine zweite Verkaufsphase.