Das Festival als Familientreffen

Wie der Vater, so die Tochter: Ralf und Larissa Baumann genießen das Hurricane am liebsten zu zweit

+ Larissa und Ralf Baumann sind echte Festivalfans – davon zeugen auch die zahlreichen Hurricane-Utensilien. Vom Getränkebecher über die Bändchen bis hin zu T-Shirts, Büchern und Plakaten, die das Tochter-Vater-Gespann in all den Jahren gesammelt hat. - Foto: Warnecke

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Eine Terrasse hinter einem Wohnhaus an der Kurzen Straße, mitten im Scheeßeler Kernort – das Reich von Familie Baumann. Obwohl die Bundesstraße gleich in der Nähe ist, trübt kein Autokrach das Idyll. Vögel zwitschern munter im Garten, Mutter Gerdi sucht auf der Sonnenliege Entspannung. Bis zu dem Moment, als Vater Ralf (57) die Musik laut aufdreht: Deep Purples „Smoke On The Water“ – das rockt! Findet übrigens auch Larissa (24), die gemeinsam mit dem Papa die Luftgitarre schwingt. Die Baumanns, eine ganz normale Familie? Ja und nein. Denn einmal im Jahr macht sich das Vater-Tochter-Gespann nebst weiterer Verwandtschaft auf den Weg zu Norddeutschlands größtem Festival. Ein Pflichtbesuch, sozusagen. Dass das Hurricane gleich um die Ecke über die Bühne geht, finden die beiden einfach nur „geil“.