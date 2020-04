Festausfall mit einem Aber

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Das Jahr 2020 sollte für den SV Rot-Weiß Scheeßel (RWS) eigentlich ganz besonders werden. Und sicherlich ist es aktuell durchaus ein sehr spezielles Jahr – allerdings keinesfalls so, wie sich alle Beteiligten das vor einiger Zeit noch vorgestellt hatte. Denn eigentlich sollte das 100-jährige Bestehen des altehrwürdigen Fußballvereins am Sonnabend groß gefeiert werden – mit einem Empfang auf dem Grundschulhof am Heimathaus für geladene Gäste mit anschließendem Umtrunk, einer Stippvisite im Kunstgewerbehaus, wo unter normalen Umständen jetzt zum Jubiläum schon eine Bilderausstellung hätte besucht werden können, sowie einer abendlichen Party für jedermann im Scheeßeler Hof. Und das auf den Tag genau ein Jahrhundert nach der Gründungsversammlung. Selbst Günter Distelrath, der amtierende Präsident des niedersächsischen Fußballverbands (NFV), hatte sein Kommen bereits zugesagt, um den Scheeßelern seine Glückwünsche zu überbringen. Doch all das ist nun Geschichte.

Zumindest vorerst. Denn die Amateurkicker haben sich dazu entschieden, die Feierlichkeiten abzusagen und ins nächste Jahr zu verlegen. „Es war klar, dass irgendwann die Notbremse gezogen werden musste“, sagt RWS-Vorsitzender Carsten Tietjen. Schon Mitte März, damals seien die Planungen schon so gut wie abgeschlossen gewesen, habe man sich vorstandsseitig zu dem Schritt durchgerungen.

„Schweren Herzens, aber alles in allem sehen wir die Verschiebung doch als einen ganz guten Kompromiss an“, ergänzt Jörg Mußmann, der Schriftwart des rund 440 Mitglieder zählenden Clubs. „Vor allem, weil es gerade noch so eben terminlich in unser Jubiläumsjahr fällt“, meint Tietjen. Demnach sei mit dem 17. April 2021 schon ein neues Datum gefunden worden, an dem alles haargenau so über die Bühne gehen soll, wie es jetzt zu Zeiten der Corona-Krise eben nicht möglich ist.

Auch die mehrwöchige Werkschau im Kunstgewerbehaus, ein Projekt des Heimatmuseums, in der die Rot-Weiß-Historie bildhaft und nach Dekaden strukturiert noch einmal für das geneigte Publikum aufleben soll, werde dann nachgeholt, verspricht der Vorsitzende. „Das ist mit Nils Meyer, dem Museumsleiter, zum Glück schon alles geklärt.“

In die bewegende Vereinsgeschichte eintauchen könnten Interessierte aber dann doch schon sehr viel früher: Nächsten Monat erscheint eine schlicht mit „100 Jahre“ betitelte Chronik, die auf 126 Seiten das örtliche Fußballgeschehen im Wandel der Zeit Revue passieren lässt – inklusive Grußworten, wissenswerten Fakten, manch heiteren Anekdoten und natürlich unzähligen Fotos. Eigentlich sollte das Printwerk aus der Schmiede von Thorsten „Todde“ Finner und seiner Werbeagentur „Klar“ pünktlich zum diesjährigen Festakt erscheinen – nun können Fans mit einer Veröffentlichung im Wonnemonat Mai rechnen. „Von der Chronik wird es erst mal 500 Exemplare zum Stückpreis von fünf Euro geben“, kündigt Tietjen an.

Vorbestellungen für das fast fertige Buch (per E-Mail an 100jahre@rot-weiss-scheessel.de) seien schon einige bei ihm aufgelaufen. Woran er und seine Mitstreiter festhalten wollen: Die Chronik soll über ihren Druckstatus hinaus noch erweitert werden – dann im Internet. „Wir nehmen noch gerne weitere Fotos und Geschichten entgegen, die aus der Bevölkerung an uns herangetragen werden“, freut sich der Vereinschef auf entsprechenden Input.

Ganz im Zeichen von Rot-Weiß steht Scheeßel aber dann doch schon jetzt: Ende März machten die „Sticker Stars“ erstmals die Runde –Sammel-Stickerbilder von den aktuellen Spielern und Trainern aller drei Herren- und 15 Jugendteams, die für den Club auf Kreisebene kicken und in entsprechende Alben eingeklebt werden können. „Das Projekt kommt wahnsinnig gut bei Jung und Alt an“, schwärmt Jugendwart Torsten Lüdemann, was nicht zuletzt die regen Tauschgeschäfte auf einer eigens vom Verein eingerichteten Facebook-Börse belegen würden.

„Natürlich wäre es aber auch schön gewesen, wenn die Kinder jetzt auf dem Schulhof oder beim Trainingsbetrieb ihre Bilder hätten tauschen können.“ Dass man die „Sticker Stars“ nicht auch erst 2021 an den Start habe gehen lassen, sei seinen Worten nach einem simplen Umstand geschuldet gewesen: „Sämtliche Bilder sind ja aktuell – das hätte nächstes Jahr, in dem die Mannschaften auch schon wieder anders verteilt sind, dann einfach nicht mehr gepasst.“ Noch seien einige Alben nebst Sammelbildern beim Edeka Lieder in Scheeßel sogar noch erhältlich.

Dass die auf Klebefolie gebannten Spieler in dieser Saison noch einmal auf dem Platz zu sehen sein werden, davon geht das Trio nicht mehr aus. „Ich glaube nicht, dass wir noch ein Kreisklassenspiel werden machen können“, sagt Lüdemann. Ohnehin sei der Turnierplan inzwischen auch gar nicht mehr aufzuholen. „Die Kontaktsperren werden im Sport wohl auch als letztes gelockert beziehungsweise aufgehoben“, glaubt er. Wenn es so weit ist, Punktspiele im Amateurbereich wieder stattfinden können, hat sich der Vereinsvorstand aber schon etwas ausgedacht: „Dann werden wir bei einem Heimspiel unserer ersten Herren eine kleine Sause mit Freibier und Bratwurst veranstalten“, kündigt Carsten Tietjen an.

Und noch etwas hat der RWS-Vorsitzende zu verkünden: „Für diesen Samstag, unseren runden Vereinsgeburtstag, bitten wir die Scheeßeler, sich solidarisch in rot-weißen Farben einzukleiden und damit den Tag zu bestreiten.“ Das könnten Sportoutfits oder auch ganz normale Alltagsklamotten sein. „Wer Lust hat, kann dann von sich ein Foto oder ein Video machen und das dann auf unserer Facebook-Seite hochladen.“ Die originellen Ideen – sie gehen dem Club ganz offensichtlich auch nach 100 Jahren nicht aus.