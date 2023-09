Endspurt für den Fuhrenkamp-Kreisel in Scheeßel

Hier geht es bald rund (v.l.): Uwe Gundlach, Bürgermeisterin Ulrike Jungemann und Tim von Elling auf dem Kreisverkehr am Fuhrenkamp, der bald freigegeben wird © Kreib

Auf der Helvesieker Landstraße in Scheeßel sind die Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr fast abgeschlossen. Der Kreisel wird noch im September für den Verkehr freigegeben.

Scheeßel – Endspurt für den Kreisverkehr an der Helvesieker Landstraße (L 130), Vareler Weg und Fuhrenkamp. „Diese Baumaßnahme wird aller Voraussicht nach am Freitag, 22. September, beendet sein“, sagt Scheeßels Bürgermeisterin Ulrike Jungemann. Vielleicht sogar ein wenig früher. „Nur noch einige Restarbeiten stehen an“, ergänzt Tim von Elling, der das Bauwerk für die Gemeinde mitverantwortet.

„Ich freue mich, dass dieses Projekt jetzt so schnell fertig wird“, sagt die Bürgermeisterin. Alles liege voll im Zeitplan. Ende April fiel der Startschuss für den Kreisel, über den seit mehr als 25 Jahren diskutiert wird. Er ist ein wichtiger Teil für die Erschließung das mittlerweile schon „alten“ Neubaugebietes Fuhrenkamp. Vor allem die Schulkinder sollen sicher die stark befahrene L 130 überqueren können.

Die Ampel wurde ein Stück vom Kreisverkehr entfernt aufgestellt

„Das war noch ein Streitpunkt“, blickt von Elling auf die Schlussphase der aktuellen Planung zurück. Die Kombination von Fußgängerampel und Kreisverkehr erschien einigen Bürgern nicht sicher genug. „Es gibt positive Beispiele, dass das gut funktioniert in anderen Kommunen“, ergänzt Uwe Gundlach aus der Scheeßeler Verwaltung. Die Ampel wurde ein Stück vom Kreisverkehr versetzt aufgebaut und jetzt ist für Radfahrer und Fußgänger ein sicheres Überqueren der Landesstraße möglich.

„Aktuell haben wir den Endausbau der Straßen Fuhrenkamp und ‘Vor der Eulenkammer’ vorgenommen“, erklärt die Bürgermeisterin. Der Kindergarten Fuhrenkamp bleibe über die provisorische Anbindung des Weideröschenwegs zu Fuß und mit dem Auto erreichbar.

Was jetzt noch fehlt, sind angesichts des Gesamtprojektes nur noch Kleinigkeiten: Die Ampel muss angeschlossen und Verkehrsschilder müssen aufgestellt werden. Das Team aus dem Rathaus rechnet mit maximal vier Wochen – dann rollt der Verkehr wieder. Das ist nicht nur für die Scheeßeler eine Entlastung. Auch für den Fernverkehr Richtung Sittensen zur Autobahn herrscht dann wieder freie Fahrt.

Bis Ende des Jahres wird noch eine Lärmschutzwand gebaut

Bevor die Straße freigegeben werden darf, müsse der Kreisverkehr noch von der Landesbehörde für Verkehr abgenommen werden, so Jungemann. Mit der Fertigstellung des Kreisverkehrs werden die Bauarbeiten noch nicht beendet sein. Parallel zum Weideröschenweg wird in den kommenden Monaten eine Lärmschutzwand errichtet. Jungemann geht davon aus, dass diese Arbeiten Ende des Jahres beendet sein werden. Das Bollwerk gegen Verkehrslärm ist notwendig, weil nur so die 27 Baugrundstücke, die dann hinter der Lärmschutzwand liegen, von der Gemeinde vermarktet werden können. Der Verkauf der Flächen werde wohl im kommenden Jahr beginnen, sagt von Elling.

Wenn es auf dem Kreisel in wenigen Wochen rund geht, wird eine Sache nicht mehr funktionieren: Radfahrer aller Generationen düsen zurzeit über das noch autofreie Rund, ohne auf den Verkehr achten zu müssen. Als Schlusspunkt der Kreisel-Bauarbeiten steht die Bepflanzung an. Das Gras ringsum ist schon üppig grün.