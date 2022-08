Feiertag auf dem Schulhof: Am Sonntag steigt im Beekeort wieder der Scheeßel-Tag

Von: Lars Warnecke

Eingespielt: Die Orga-Teammitglieder Karola Hoffmann (v.l.), Ulrike Jungemann, Stefan Behrens und Anja Schouten klären beim Planungstreffen allerletzte Details. © Warnecke

Scheeßel steht ein ereignisreicher Sonntag bevor: Nach 2018 findet im Beekeort wieder der beliebte Scheeßel-Tag statt. Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen.

Scheeßel – Alles anders, und doch mutet vieles vertraut an beim Scheeßel-Tag an diesem Sonntag: Vereine, die sich und ihr Leistungsspektrum präsentieren, Schlemmerstände, ein buntes Showprogramm, Spiel und Spaß für die Kleinen – das alles soll wieder geboten werden, nachdem das Fest vor zwei Jahren wegen Corona einmal pausieren musste. Nur auf die obligatorische Konzertparty am Vorabend, darauf muss das Publikum verzichten. Noch.

Das sonst zweitägige Gemeindefest, im Zwei-Jahres-Turnus von eben dieser ausgerichtet, kommt zum Neustart in einer abgespeckten Version daher. Und: Die Zevener Straße mit ihren Nebenläufen, sprich Marktplatz, Untervogtplatz und Rathauspark, bleiben dieses Mal vom Geschehen ausgeschlossen. Stattdessen hat sich das Orga-Team für den Pausenhof der Grundschule entschieden. Der Scheeßel-Tag bekommt damit Platzcharakter. Auch schön.

Wenige Tage vor der Veranstaltung halten die ehrenamtlichen Strippenzieher ein letztes Planungstreffen im Rathaus ab. Es ist seit März das siebte seiner Art. Mit dabei: Bürgermeisterin Ulrike Jungemann, Stefan Behrens, ihr Allgemeiner Stellvertreter und gleichzeitig der Dienstälteste im Bunde, sowie Anja Schouten und Karola Hoffmann (es fehlen Philip Göttert und Thorsten „Todde“ Finner). Es ist eine Zusammenkunft von kurzer Dauer heute – man ist im Team eingespielt, organisatorisch gibt es nicht mehr viel zu erledigen. Das Programm steht, die Standplätze sind zugeteilt und auch die große Veranstaltungsbühne, die die Gemeinde mit Mitteln aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ neu angeschafft hat, ist auf dem Bauhofgelände schon mal zur Probe aufgestellt worden. Das Familienfest mit Beteiligung zahlreicher lokaler Vereine und Institutionen (siehe Kasten) kann kommen.

So sieht sie aus, die neue Bühne der Gemeinde Scheeßel, die am Sonntag erstmals zum Einsatz kommen wird. © -

Und ein Fest für die ganze Familie, vor allem aber für Kinder und Jugendliche, das soll der Scheeßel-Tag 2022 allemal sein, betont Behrens. Denn: „Gerade unsere Jüngsten waren in der Pandemie doch diejenigen, die immer zurückstecken mussten.“ Dass nicht jeder Bürger die Entscheidung begrüßt, die abendliche Auftakt-Fete für Erwachsene in diesem Jahr ausfallen zu lassen – die Organisatoren begründeten dies vor allem mit dem Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen – , zeige ihm andererseits: „So, wie sich die Veranstaltung in den letzten Jahren entwickelt hat, scheint sie sich angesichts einiger verständnisloser Reaktionen wohl etabliert zu haben – die Leute freuen sich darauf.“ Auch er und seine Mitstreiter würden gerne wieder das 2016 erstmals eingeführte Konzept mit zwei Tagen fortsetzen, „nur haben wir zu Beginn unserer Planungen einstimmig die Entscheidung getroffen, im Moment noch darauf zu verzichten, weil nicht die Zeit dafür ist.“

Viereinhalb Stunden Bühnenprogramm

Dafür, bemerkt Ulrike Jungemann, falle das von Anna Witte moderierte Bühnenprogramm umfangreicher denn je aus – mit einer Länge von viereinhalb Stunden. Neben Auftritten des Männerchors Scheeßel sowie der Theatergruppe Leporello gibt es Tanzdarbietungen vom SV Jeersdorf, der Trachtengruppe De Beekescheepers und der Tanzschule Step by Step. Ebenso dabei: Bauchredner Jörg Jará mit gleich zwei Zaubershows und Beekelöwe Thomas Voß, der Songs von Rodney Gemmel zum Besten geben wird. Die Jagdhornbläser des Hegerings eröffnen den Reigen um Punkt 13.30 Uhr, das Festgelände selbst wird eine halbe Stunde vorher geöffnet. Um 18 Uhr soll Schluss sein.

Die Veranstalter sind überzeugt: Der Grundschulhof eignet sich als Location bestens – vom Ambiente her wie auch von seiner zentralen Lage im Kernort. „Und gleich nebenan ist ja auch das Heimathausgelände“, sagt die Bürgermeisterin, für die der Scheeßel-Tag als solche eine Premiere ist. „Das kann man natürlich mitnutzen und sich auch anschauen.“

Mitmachen erlaubt Insgesamt 23 Vereine und Institutionen aus der Gemeinde Scheeßel (oder mit Scheeßeler Bezug) präsentieren sich am Sonntag auf dem Festgelände an Info- und Mitmachständen. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Beim TV Scheeßel etwa erfahren Besucher alles rund um den Kanusport. Der Landwirtschaftliche Verein wartet derweil mit einem Tret-Treckerparcours auf. Nachfolgend sind alle weiteren Beteiligten mit ihren Aktionen aufgeführt: Seniorenbeirat (Geschicklichkeitsspiel), Interessengemeinschaft historischer Feuerwehrfahrzeuge (Fahrzeugausstellung und Spiele), Sparkasse Scheeßel (Spiel „Lass die Münzen fliegen“), Rotary-Clubs Rotenburg und Wümmeland (Entenangeln und Losverkauf), DRK-Ortsverein (Infostand und Gesundheitsvorsorge), Flüchtlingshilfeverein (Infostand), De Beekscheepers (Eimer-Memory und XL-Fadenspiele), St.-Lucas-Kirchengemeinde (Basteln), Tennisclub Scheeßel (Kleinfeldtennis), Förderverein der Grundschule Scheeßel (Glitzertattoos), Weißer Ring (Infostand), Freunde & Förderer der Grundschule Hetzwege (Glücksrad), Bundeswehr-Patenkompanie (Infostand), SV Jeersdorf (Mitmachspiele), Beeke-Löwen (Infostand und Tombola), Hegering Scheeßel (Infomobil der Jägerschaft), Jugendtreff (T-Shirts bemalen/bedrucken), Bücherei Scheeßel (Bücherflohmarkt), Kinder- und Jugendfeuerwehr (Wasserspiele), Kneipp-Verein Rotenburg (Kinderyoga, Energy-Dance). Als Attraktionen für Kinder stehen ein Bungee-Trampolin, eine Hüpfburg und eine Fotobox bereit. Zudem gibt es ein Kinderschminken. Für das leibliche Wohl ist an sechs Ständen gesorgt – am Getränkewagen vom Scheeßeler Hof, an zwei Imbissbuden, an einem Fischwagen und am Bauernhofeis- Stand von Sabine Bassen. Kaffee und Kuchen servieren der Heimatverein und De Beekscheepers.