Feierei am Feierabend

GVS lädt für den 8. August zum ersten „Come Together“

+ Die Band C.A.P.O. – das sind Pepe Pierez (v.l.), Jörg Schmitz und Anja Lohmann. Foto: Baldamus

Scheeßel – Egal, ob Feierabend oder Ferienabend – den Tag entspannt ausklingen lassen wird am Donnerstag, 8. August, auf dem Platz vor dem Scheeßeler Hof möglich sein. „Come Together“ lautet der Titel einer neuen Veranstaltung des Gewerbe- und Verkehrsvereins Scheeßel (GVS), welche laut der Vorsitzenden Angelika Dorsch, sollte das Konzept gut angenommen werden, im kommenden Jahr für die Sommermonate Juni, Juli und August an wechselnden Standorten ihre Fortsetzung finden soll. Dann, wie es auch schon bei der jetzt bevorstehenden Premiere der Fall ist, mit Livemusik regionaler Künstler sowie einem kulinarischen Angebot örtlicher Gastronomen. „Im Unterschied zum bisherigen Summer-Midnight-Shopping können so alle gemeinsam an einem Standort feiern und klönen“, macht Dorsch auf einen Vorteil aufmerksam. „Auch diejenigen, die sonst hinter der eigenen Ladentheke stehen.“