Fehling in der Nazi-Zeit: Offene Fragen zu Scheeßels „bedeutenden Sohn“

Von: Ulla Heyne, Matthias Röhrs

Grafiken von Heinz Fehling im Scheeßeler Rathaus. © Ulla Heyne

Der Illustrator Heinz Fehling gilt als einer der bedeutendsten Söhne der Gemeinde. Doch die Enthüllungen um die Nazi-Vergangenheit des „Stern“-Gründers Henri Nannen belasten auch ihn. In Scheeßel forscht man nun nach, welche Rolle er genau gespielt hat.

Scheeßel – Das „Fräulein-Wunder“, die Sinalco-Reklamebilder und das Veedol-Mädchen – Reproduktionen des Werbegrafikers Heinz Fehling zieren die Wände des neu gestalteten Scheeßeler Rathauses und den Scheeßeler Hof; der Heimatverein hat sich die Bewahrung des künstlerischen Erbes eines der beiden oft als „bedeutenden Söhne des Beekeortes“ genannten Künstlers auf die Fahnen geschrieben. Indes: Aus der geplanten Doppelausstellung anlässlich seines 110. Geburtstages wird nichts – der Heimatverein hat den Stecker gezogen. Stattdessen gibt es Fragen zu Fehlings Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus.

Die jüngsten vom NDR-Reportageformat „Strg F“ zusammengetragenen Erkenntnisse zur Vergangenheit von „Stern“-Gründer Henri Nannen, die unlängst zur Umbenennung des gleichnamigen Journistenpreises führten, ziehen auch in Scheeßel ihre Kreise. Vor einigen Wochen war der „Stern“-Ressortleiter Politik Stefan Schmitz im Beekeort zu Besuch. Er wollte im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Vergangenheit um die „Stern“-Gründerjahre nach der alten Seilschaft aus Nannen, Fehling, Hans Weidemann und Paul Schmidt (der sich später Carrell nannte und maßgeblich in der Genossenschaft der Eichenschule mitwirkte) recherchieren.

Arbeitsgruppe eingerichtet

Damals haben Bürgermeisterin Ulrike Jungemann, ihr Vertreter Stefan Behrens mit Birgit Ricke und dem scheidenden Museumsleiter Nils Meyer sowie dem neuen Gemeindearchivar Heinz Promann die Arbeitsgruppe „Fehling-Biografie“ gegründet. Das Ziel: die Bündelung von Wissen und Erkenntnissen, aber auch ein Diskurs darüber, wie mit dem Erbe eines der bekanntesten Scheeßeler, nach dem sogar eine Straße benannt ist, umzugehen ist.

Fest stand für Birgit Ricke und Nils Meyer, die geplante Doppelausstellung abzusagen: Dem aktuell ausstellenden Illustrator Dieter Braun, dessen Grafiken eigentlich zu denen Fehlings in Bezug gesetzt werden sollten, sei im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang eine Nennung in einem Atemzug mit Fehling nicht zuzumuten gewesen, solange dessen Rolle während der Nazizeit nicht geklärt sei, so die Kuratorin.

Mitgliedschaft bei Propagandaeinheit belegt

Schon vorher kein Geheimnis: Fehling gehörte der Propagandaeinheit „Südstern“ an, für die er gegen Kriegsende Werbegrafiken antisemitischen Inhalts zeichnete und die an der italienischen Front abgeworfen wurden. Dessen Leiter war Hans Weidemann von der Waffen-SS. „Alte Kameraden, die sich in der Gründungsphase des ‚Stern‘ gegenseitig Aufträge zuschusterten“, so Archivar Promann. Das Elternhaus von Fehling in Scheeßel habe eine ideale Möglichkeit zu Treffen geboten.

Während Fehlings Mitarbeit beim „Südstern“ durch seine Signatur zweifelsfrei nachzuweisen ist und auch nie von ihm geleugnet wurde, legen die Recherchen von „Strg F“ bei Nannen eine aktivere Beteiligung nahe, als er vor einem Entnazifizierungsausschuss zugegeben hatte. Eine Aussage, die seinerzeit zur Einschätzung als Mitläufer und zum Freispruch beigetragen hatte. Grund genug für die Wochenzeitschrift „Stern“, unlängst auf sechs Seiten diesen Teil der Vergangenheit aufzuarbeiten.

Wir haben kein Interesse daran, irgendetwas etwas zu verschleiern, sondern gehen offen mit der Thematik um.

Inzwischen hat die Bertelsmann-Stiftung beim Institut für Zivilgeschichte eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben, die Licht in diesen Teil der Geschichte und die Verflechtungen von Nannen, Weidemann und Fehling bringen soll (den zu kennen Nannen später sogar abstritt). Die Hoffnung in Scheeßel: Neue Erkenntnisse über Fehling zu gewinnen. „Uns interessiert natürlich, welche Rolle er 1944/1945 beim „Südstern“ gespielt hat und ob eine SS-Zugehörigkeit vorlag“, so Meyer.

Denn auch im Rathaus und beim Heimatverein sei man an lückenloser Aufklärung interessiert. „Wir haben kein Interesse daran, irgendetwas etwas zu verschleiern, sondern gehen offen mit der Thematik um“, betont Bürgermeisterin Jungemann. Eine Ergänzung der im Rathaus hängenden Kurzbiografie sei bereits in Arbeit. Darüber hinaus will die Gemeinde eine Anfrage beim Bundesarchiv stellen. Die könne ein halbes bis dreiviertel Jahr dauern, so Promann. Die letzte Beschäftigung mit dem Werk Fehlings im Beekeort liegt bereits zehn Jahre zurück, neue Erkenntnisse sind seit dem 100. Geburtstag nicht hinzugekommen.

Archivar: Wertesystem hat sich verändert

Verändert hat sich laut Promann allerdings die allgemeine Wahrnehmung und das Wertesystem: „Kulturschaffende sind sensibler geworden, sei es beim Thema Kolonialismus, dem Frauenbild oder der Genderdiskussion“, darüber hinaus sei zwar die Existenz des Propagandamaterials im Archiv der Berliner Staatsbibliothek bekannt gewesen, „nicht aber dessen bildliche Kraft“.

Von der Ausstellung von Fehlings Werken abrücken möchten Gemeinde und Heimatverein keinesfalls, seine Werke bleiben auch in Zukunft hängen. Promann plädiert dafür, ähnlich wie bei Günter Grass oder Walter Jensen große Werke zu würdigen, „allerdings kontextualisiert und mit den entsprechenden Anmerkungen.“ Behrens warnt vor einer vorschnellen Aburteilung des Künstlers: „Wir können nicht jeden, der im Zweiten Weltkrieg war, verurteilen. Vielmehr müssen wir einordnen, welche Positionen und Handlungen damals ausschlaggebend waren.“ Ricke ergänzt: „Die Auseinandersetzung mit der Geschichte hört nicht auf, sie ist immer wieder Neubewertungen unterworfen.“ Wie nach Abschluss der Recherchen weiter vorzugehen sei, soll zu gegebener Zeit dem Verwaltungsausschuss vorgelegt werden. Klar sei schon jetzt: „Schwarz-weiß-Denken bringt uns in so komplexen Fragen nicht weiter“, mahnt Promann.

„Jetzt muss man Haltung zeigen“ - Kommentar von Matthias Röhrs Immer wieder hat man in Scheeßel versucht, Heinz Fehling posthum in eine identitätsstiftende Rolle zu bringen. Der exponierte und huldigende Umgang mit dem Grafiker und „bedeutenden Sohn“ Scheeßels zuletzt und in der Vergangenheit spricht für sich. Jetzt kommen unangenehme Fragen auf: Welche Rolle hat Fehling in Nazi-Deutschland nun eigentlich gespielt? Und was bedeutet das für sein Werk? Man muss sich überlegen, welche Grenzen man zieht. Schließlich hat wohl fast jede deutsche Familie ein dunkles Kapitel zwischen 1933 und 1945 – die einen mit Mitläufern, andere mit Tätern. Gesprochen wird darüber allgemein nicht. Umso wichtiger ist daher eine offene Auseinandersetzung bei Fällen wie dem Fehlings. Warum geschieht das also erst, nachdem Druck von großen überregionalen Medien aufgebaut wurde? Man hätte doch schon früher die Neugierde dahingehend aufbringen müssen, was Fehling bis 1945 gemacht hat. Vor allem, wenn man ihm Ausstellungen und Straßen widmen möchte. So kommt das zu spät. Die Verbindungen zwischen der NS-Propaganda und dem gebürtigen Scheeßeler hätte man sehen müssen, sie waren nicht einmal versteckt. Aber dieser Teil der Geschichte hat frühere Fehling-Bewunderer vielleicht auch einfach nicht in den Kram gepasst. Fehling hätte man danach immer noch Ausstellungen widmen, seine Arbeit nach dem Krieg sogar gut finden können. In der Kultur wird dieser Konflikt ständig besprochen: Kann man Werk und Künstler trennen, wenn sich dieser zum Beispiel diskriminierend äußert? Das ist für einen Fan oder Bewunderer nicht angenehm, aber es erfordert Ehrlichkeit und Haltung, denn sonst schaut man einfach nur weg. Nun gibt es wenigstens eine zweite Chance, Fehlings Lebenswerk neu zu bewerten. Doch die Zuständigen und Verantwortlichen dürfen nach dem bewussten oder unbewussten Wegsehen der letzten Jahrzehnte nicht vergessen, auch eine Haltung zu Fehlings Wirken bis 1945 einzunehmen. Andernfalls verläuft auch die aktuellste Aufarbeitung einfach ins Leere.