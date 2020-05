Fast wie Karma

Verdener Buchhandlung „Vielseitig“ eröffnet am Dienstag in Scheeßel

+ Die Einrichtung des digitalen Kassenbereichs hält die „Vielseitig“-Geschäftsführerinnen Kristine Westphal (l.) und Anke Lehmkuhl auf Trab. Foto: Heyne

Scheeßel – Der Anschein trügt nicht: hinter den Schaufenstern der Buchhandlung an der Zevener Straße ist Bewegung. „Vielseitig“ wird der Nachfolger in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Lesezeichens“ heißen, und vielseitig sind momentan auch die Aufgaben, die auf die Geschäftsführerinnen Kristine Westphal und Anke Lehmkuhl bis zur Eröffnung am Dienstag um 9 Uhr zukommen.