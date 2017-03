Familie aus dem Kosovo wird in Heimatland zurückgeschickt

Auf gepackten Koffern: Familie Fila muss nach zweieinhalb Jahren, die sie in Deutschland gelebt hat, zurück in den Kosovo. - Foto: Jürges

Scheeßel - Von Cathleen Jürges. Eingelebt, wohlgefühlt, integriert – und trotzdem aus Deutschland ausgewiesen. Die kosovarische Familie Fila trat mit ihren drei Kindern an diesem Wochenende die Rückkehr in ihr Heimatland an. Eine Heimreise, die mehr Bedauern als Hoffnung hervorruft, gerade unter den Scheeßelern.

Eine herzliche Umarmung nach der anderen. Hannelore Fuhrmann wird wie ein Familienmitglied begrüßt. Sie hat die Eltern, Alisa und Ruzhdi Fila, eine lange Zeit begleitet und ihnen die deutsche Sprache beigebracht. Ein Freund ist auch da. Burim Aliti stammt ebenfalls ursprünglich aus dem Kosovo und hilft beim Übersetzen.

Zweieinhalb Jahre wohnten Alisa und Ruzhdi mit ihren drei Kindern schon in Deutschland, in einer für sie ausreichend großen Wohnung mitten in Scheeßel. Die älteste Tochter wäre mit sechs Jahren im Sommer in die Schule gekommen, die zweite Tochter hat mit vier Jahren noch den Kindergarten besucht. Der Jüngste, Sohn Endrit, ist gerade einmal eineinhalb Jahre alt.

Doch nun sind die Koffer gepackt, das Fahrrad ist verkauft, die Wohnung steht fast leer. Im März bekam die Familie den Abschiebungsbescheid. Deren Asylantrag war vom Landkreis abgelehnt worden. „Dadurch war die Familie ausreisepflichtig“, gibt Kreis-Sprecherin Christine Huchzermeister auf Nachfrage zu verstehen.

Weitere Details könne sie aus Datenschutzgründen nicht nennen. Mittlerweile ist die Familie von Hannover aus zurück in die kosovarische Hauptstadt Pritina geflogen. Von dort aus ging es nochmal 100 Kilometer ins Innenland.

Familie hatte sich eingelebt

„Es ist sehr schlimm für uns“, sagt Ruzhdi kurz vor der Abreise, „wir haben uns hier eingelebt.“ Die Mädchen seien im Kindergarten und hätten ihre festen Freunde. „Und wir dachten, dass unsere Kinder hier ihre Zukunft aufbauen können“, so der Vater.

Im Kosovo würden der Familie nun harte Zeiten bevorstehen. „Ich habe kein Haus, keine Arbeit – wir stehen praktisch auf der Straße“, sagt er. Und seine Frau, Alisa, ergänzt: „Unsere älteste Tochter fängt immer an zu weinen, wenn wir vom Kosovo erzählen, sie will hier nicht weg.“ Die Töchter sitzen eng an ihrer Mutter, schauen sie mit großen Augen an und hören regungslos zu.

Burim Aliti erklärt, dass der Duldungsbescheid seit Januar bereits zweimal verlängert worden sei. Er sei mit der Familie sogar schon einmal beim Rechtsanwalt gewesen, um eine Aufenthaltsgenehmigung einzufordern. Nun hätte der Landkreis jedoch keine Erlaubnis mehr ausgestellt. Doch die Familie akzeptiert, was das deutsche Gesetz vorschreibt. Vor allem Vater Ruzhdi ist dankbar für die Zeit, die er mit seiner Familie in Deutschland verbringen durfte: „Ich bin nicht sauer, es ist nur sehr schade.“

Eines tue ihm aber dennoch in der Seele weh. Seine sechsjährige Tochter Majlinda leidet unter einer schwerwiegenden Augenkrankheit. Die letzte Untersuchung vor der Operation wäre im Mai gewesen, der Eingriff selbst noch im Sommer. Doch durch ihre Ausweisung aus Deutschland verliere die Familie jegliche Aussicht darauf.

Denn im Kosovo, sagt Mutter Alisa, gebe es weder die fortgeschrittene Technik, noch die Art Sozialversicherungssystem wie hierzulande. Im Kosovo beherrsche die Korruption das Land. „Es gibt keine Krankenversicherung, wer zum Arzt will, muss alles selbst bezahlen. Es ist unmenschlich.“

Roma haben Schwierigkeiten im Kosovo

Die Scheeßelerin Hannelore Fuhrmann bedauert die Ausreise der Familie sehr: „Die Familie hat sich hier eingefühlt. Wir kennen sie hier. Alisa machte sich wirklich gut im Deutsch lernen. Und Ruzhdi hat immer so schön geholfen, wo er eben konnte.“ Die Familie habe im Kosovo große Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Sie sind Roma. Als solche würden sie nicht akzeptiert werden.

Einziges Startkapital im Kosovo seien die Spenden. Freunde und Nachbarn hätten der Familie was zugesteckt, so Fuhrmann. Außerdem hätten die Mütter im Integrationskindergarten, der Simbav-Verein und der Mini-Club in Scheeßel auch alle noch etwas an Geldern zusammengesammelt. Dafür ist Familie Fila auch unendlich dankbar.

Das einzige, was Alisa und Ruzhdi nun im Heimatland erwarten würde, sei der Rest ihrer Familie: Eltern, Großeltern und ein Bruder. Sie wüssten über die Rückkehr Bescheid, erzählt Ruzhdi Fila. Wie es danach weitergeht, wissen aber weder er noch seine Frau. Doch man will den Kontakt nach Deutschland halten.