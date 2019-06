Mit Falafel und Butterkuchen

Rund 50 Besucher genießen ersten Scheeßeler Tag der offenen Gesellschaft

+ Mehr als 50 Teilnehmer machten den ersten Tag der offenen Gesellschaft im Beekeort mit ihren kulinarischen Beiträgen auch zu einem Fest für die Sinne. Foto: Heyne

Scheeßel – Ein malerisches Gelände, auf dem Kinder in der Sonne spielen, zwischen den historischen Gebäuden des Heimathausgeländes voll besetzte Bänke und Biertische, die sich fast unter der Last von Speisen aus aller Welt biegen: Schöner hätten sich die Veranstalter der ersten Teilnahme des Beeke-Orts am „Tag der offenen Gesellschaft“ nicht vorstellen können. Oder eher: kaum, mussten besagte Tische doch wegen des unbeständigen Wetters anfänglich in die Scheune getragen werden. „Raus, rein, wieder raus“ – das tat der Stimmung keinen Abbruch. „Klar hätten wir gern noch mehr Teilnehmer begrüßt“, räsonierte Mitveranstalter Detlev Kaldinski von der Kulturinitiative Kis, die gemeinsam mit dem Heimatverein, den Beekscheepers und der Flüchtlingshilfe die Idee von Reinhard Lüdemann aufgegriffen hatte, „aber 50 sind bei diesem Wetter schon ganz ordentlich!“