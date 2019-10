Westerholzer Mofa Devils sind auf ihren Feuerstühlen flott unterwegs

Fahrspaß auf zwei Rädern

+ © Heyne Eine vergleichsweise kurze Tour absolvierten die Westerholzer, als die Ehrengäste der Einladung des Kinos in Scheeßel in den Amtsvogteipark folgten. © Heyne

Westerholz – Sie sind in keinem Vereinsregister zu finden, beim Googeln stößt man allenfalls auf den Verweis auf eine Facebook-Seite. Digital gesehen segeln die „Westerholzer Mofa Devils“ quasi unter dem Radar. Live und in echt sind ihre Mofas allerdings gut zu hören – und wenn die Mitglieder auf gemeinsamer Fahrt unterwegs sind, fühlt sich so mancher, der die altertümlichen „Herkules“-Maschinen auf der Straße sieht, in die eigene Jugend zurückversetzt.