Fachkräftemangel: Zu Besuch in der Sotheler Hausschlachterei

Von: Judith Tausendfreund

Bernd Miesner auf seiner Baustelle – der Verkaufsraum wird aufwendig saniert. © Tausendfreund

Arbeit muss attraktiver werden, das meint zumindest Bernd Miesner, Inhaber einer Hausschlachterei. Er spürt den Fachkräftemangel, allerdings weiß er auch, dass das allen so geht.

Sothel – Bernd Miesner ist 55 Jahre alt. Er ist umfassend ausgebildet. Der Obermeister der Fleischerinnung ist gelernter Fleischer, Meister und gelernter Landwirt. Er ist Inhaber der Hausschlachterei Miesner in Sothel.

Momentan beschäftigt ihn ein Wasserschaden. Durch diesen muss er den Verkauf aktuell im „alten“ Laden organisieren. „Das dauert wohl noch bis Weihnachten“, berichtet er. Durch den Starkregen ist Wasser in eine Abdichtung gelangt, nun muss umfangreich renoviert werden. „Der Laden soll wieder so aufgebaut werden, wie er vorher war, auch der Tresen kommt wieder rein“, so Miesner. Und bis dahin geht der Verkauf, wie gehabt, direkt nebenan weiter.

Gut 25 Mitarbeiter sind in dem Traditionsbetrieb beschäftigt, es könnten gerne noch mehr sein. Miesner sucht, „aber es bewirbt sich keiner.“ Ein Problem dabei: die Lage in Sothel. Wer kein Auto hat, kann hier nicht arbeiten. Die Anbindung mit dem Bürgerbus und dem Schulbus existiert zwar, doch beide fahren zu selten. Dementsprechend arbeitet das Team mit den vorhandenen Mitarbeitern. „Arbeit muss wieder attraktiver werden“, schätzt Miesner. Diese Attraktivität muss sich ein Unternehmer auch leisten können. „Auf der einen Seite wollen alle mehr Service, auf der anderen Seite wollen viele die Vier-Tage-Woche“, schildert er zwei Komponenten, die seiner Ansicht nach nicht zusammen passen. Er habe noch keine Lösung gefunden.

Gut zu sehen: Der Verkauf ist umgezogen. © Tausendfreund

Daher versucht er, den Betrieb „nicht mit Arbeit vollzuknallen“, damit fahre er ganz gut. Seit dem ersten Januar diesen Jahres hat er die Öffnungszeit verkürzt, montags bleibt der Laden zu. Geöffnet ist stattdessen von Dienstag bis Samstag, über Mittag ist der Laden geschlossen, „Wir haben hier keine Kundschaft, die über Mittag zum Essen kommt, dafür sind wir nicht zentral genug“, so der Inhaber.

Sein Vater hatte sich Anfang der Achtzigerjahre mit der Selbstvermarktung selbstständig gemacht, ursprünglich kommt der Betrieb aus der Landwirtschaft. Kühe, Schweine, Ackerbau und Getreide wurde erwirtschaftet. Nach und nach wurde der Schwerpunkt auf die Fleischerei gelegt. Inzwischen sind alle Flächen verpachtet, nur die Schweine sind geblieben. „Wir sind der letzte schlachtende Betrieb im gesamten Landkreis Rotenburg.“

Im ehemaligen Laden geht der Verkauf weiter, längst nicht nur Fleisch gibt es hier. © Tausendfreund

Die Fleischbranche ist nicht gerade im Aufschwung. Auch Miesner weiß, dass es inzwischen erheblich weniger Betriebe sind. Das betreffe nicht nur den Landkreis Rotenburg, ebenso sei die Lage in Verden, Osterholz, Cuxhaven. Die Auflagen und die Bürokratie seien hoch, die Arbeit zu personalintensiv erklärt Miesner.

Vor Jahren gab es noch in Scheeßel sechs Schlachtereien, in Lauenbrück zwei – doch die Zeiten sind vorbei. Miesner hofft, dass sein Betrieb Bestand hat. Er weiß aber auch, dass viele Hofläden wegbrechen. „Was in Zukunft auf uns zukommt, das macht mir schon Angst.“ Rindfleisch sei inzwischen so teuer, das leiste sich keiner mehr. Aber auch andere Branchen seien in Schwierigkeiten. Alle Maurer würden Kurzarbeit anmelden, auch Dachdecker hätten Probleme. Die hohen Energiekosten seien das eine Problem, die generelle Unsicherheit ein weiteres Problem. „Jede Branche hat ihr Kreuz zu tragen.“

Er selber schätzt seinen Beruf, denn es ist einer, der mit Lebensmitteln zu tun hat. Man kann kreativ sein und eigene Ideen entwickeln. Bundesweite Kampagnen für die Lehrlingsgewinnung laufen – doch die Erfolge sind überschaubar. „Dabei sind wir mit unserer Qualität eigentlich die beste Werbung.“ Handgemachte Produkte, die nicht aus der Industrie kommen. Gewürze und traditionsreiche Rezepte, die überliefert sind. Und das alles frei von Geschmacksverstärkern – damit kann man punkten, ist sich der Meister sicher.

Er glaubt schon, dass man auch in Zukunft von einem solchen Betrieb leben kann. Wenn man klare Perspektiven habe, sei man auch motiviert. Viele Familienbetriebe leiden unter fehlenden Nachfolgern, auch das erfährt er oft. „Heute ist Fleischkonsum verpönt und eine Work-Life-Balance gewollt“, fasst er zwei Gründe zusammen, warum die nachfolgende Generation eher wenig Interesse an der Branche zeige. „Aber Jugendliche ticken auch ganz anders als wir. Vielleicht finden die jungen Leute auch noch Ideen, die die ganze Sache wieder ins Laufen bringen“, schildert er eine Hoffnung. Denn auch er hatte damals, als er einstieg, neue Ideen. Da ging es um Partyservice und ähnliche Angebote, die es bis dato bei Miesners eben noch nicht gab. Und seine Ideen kamen durchaus gut an. „Wir können was bewegen. Jetzt am Wochenende versorgen wir eine Party mit 400 Gästen – das macht dann auch Spaß.“