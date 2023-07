Fachkräftemangel: Scheeßeler Optiker spürt die Personallücke

Von: Judith Tausendfreund

Holger Wiese findet seit Jahren zu wenig Fachkräfte, will aber den Kopf nicht in den Sand stecken. © Tausendfreund

Wenig Personal, das führt in allen Branchen zu Veränderungen. In Scheeßel hat Holger Wiese seine Öffnungszeiten geändert, samstags bleibt das Geschäft geschlossen.

Scheeßel – Holger Wiese, Augenoptikermeister und Unternehmens-Chef bei Optik-Wiese in Scheeßel macht ernst. Er zieht Konsequenzen aus dem bestehenden Fachkräftemangel. „Wir haben unsere Öffnungszeiten von sechs Tage auf fünf Tage reduziert.“ Samstags bleibt der Laden geschlossen. Er hat einfach nicht mehr genug Personal, um an sechs Tagen zu öffnen.

„Wir wollen gleichzeitig, dass es für die verbleibenden Mitarbeiter attraktiver wird, weiter bei uns zu arbeiten“, so Wiese. Alle Kunden wurden angeschrieben, die neuen Öffnungszeiten auch im Internet und im Laden selbst kommuniziert. Die meisten Kunden würden die Maßnahme gut akzeptieren. „Etwa einer von 30 hat das kritisiert, alle anderen haben Verständnis“, führt der Optiker-Meister aus.

Unternehmen ist schon lange am Ort

Seit gut 28 Jahren gibt es das Geschäft in Scheeßel. Es handelt sich um ein traditionell geführtes Unternehmen, „wir richten uns nach vielen ,alten’ Werten“, sagt er. Dennoch muss und will er mit der Zeit gehen, denn in Sachen Nachwuchs ist vieles anders geworden. „Die Z-Generation findet in Sachen Arbeitsmarkt gute Bedingungen vor“, schildert er seinen Eindruck. Was die Öffnungszeiten angeht, orientiert er sich an Ärzten, die ebenfalls nicht am Wochenende arbeiten. „Wir sind Gesundheitshandwerker, kein Einzelhandel“, sortiert er seine Branche ein. Dementsprechend sei es sinnvoll, mit fest vereinbarten Terminen zu arbeiten. Das mache ohnehin Sinn, um die Qualität der Beratung aufrecht zu erhalten.

Bedingt durch die Erfahrungen in der Pandemie hat sich das Konzept, mit festen Terminen zu arbeiten, als gut erwiesen. „Wir haben festgestellt, dass es so einfach effektiver ist“, führt Wiese fort. Eine gewisse Entschleunigung habe es durch die Umstrukturierung auch gegeben.

Kleinarbeiten, kleine Reparaturen, die kann er mit seinen vier Mitarbeitern inklusiver einer Auszubildenden, auch mal ohne Termin annehmen. „Viele ältere Kunden kommen spontan“, weiß er aus Erfahrung. Das sei auch okay, allerdings müssen die dann auch mal warten.

Es fehlen auch Auszubildende

Das Problem mit den mangelnden Fachkräften macht sich aber nicht nur generell bei seinem Personal bemerkbar. Auch Auszubildende zu finden, ist schwer geworden.

„Das Bildungsniveau ist enorm gesunken“, so empfindet er es. Zeugnisnoten würden nichts mehr aussagen, generell fehlt ihm Allgemeinbildung bei den potenziellen Nachwuchskräften. Die müssen vor allem mathematische Begabung mitbringen und da hapert es oft. Im Bereich des Auges muss viel gerechnet werden, ohne gute Rechenkenntnisse fällt das schwer.

Das Geschäft von Holger Wiese. © Tausendfreund

Hinzu kommt nach seiner Einschätzung, dass viele Schulabgänger statt in den Beruf auf eine weiterführende Schule wechseln. Wer heute einen Realschulabschluss in der Tasche habe, besuche dann oft eine weitere Schule, etwa um Abitur zu machen. Dennoch hätten die Absolventen am Ende ein schlechtes Bildungsniveau. Gleichzeitig fehlen eben die Schüler, die nach einem ersten Schulabschluss in den Beruf gehen.

Auf der anderen Seite sieht er die Bemühungen, die er betreiben muss, um jemand auszubilden. Der Zeitaufwand und die Bürokratie, die in dem Zusammenhang von ihm abverlangt wird, sei hoch. Es müssten zahlreiche Unterlagen ausgefüllt werden, die Kommunikation mit der Berufsschule und der Handwerkskammer, der Berufsgenossenschaft komme als mühsamer Prozess hinzu. „Es ist einfach keine Win-win-Situation für beide Seiten, das Feedback kommt nicht zurück.“

Finanzielle Anreize sind drin

Die Konsequenz des fehlenden Nachwuchs: Wiese hat schon Jahre in seinem Unternehmen erlebt, in denen er gar nicht mehr ausbildet. Er nimmt nicht jeden Auszubildenden und versucht auch nicht mehr auf Biegen und Brechen, jemanden zu finden. „Am ehesten geht es über die Praktika, die wir anbieten – wenn da jemand dabei ist, der Talent zeigt, versuchen wir schon, einen Auszubildenden zu akquirieren.“ Dennoch hat er einiges aufgegeben, was die Suche nach Personal angeht: In der Zeitung inseriert er nicht mehr, auch die sozialen Kanäle haben ihm keine Resonanz vermittelt. Wiese sucht inzwischen beim Arbeitsamt nach Personal und über Mundpropaganda sowie im Austausch mit anderen Fachkollegen in Hamburg und in Buxtehude. Außerdem verwendet er Straßenstopper und veröffentlicht auf seiner eigenen Internetseite seine Gesuche. Alles andere hilft ihm nicht, sagt er.

Er ist bereit, einiges anzubieten. So kann er sich als familienfreundlicher Arbeitgeber organisieren, wenn Fachkräfte nach der Elternzeit Interesse haben, wieder einzusteigen. Auch finanzielle Anreize sind drin. Eine übertarifliche Bezahlung, auch Prämienzahlung bietet er. Tankgutscheine und ähnliche Maßnahmen bietet er ebenfalls. „Wir nutzen die Möglichkeiten, die wir umsetzen können, um den Beruf attraktiv zu gestalten.“

Nach seiner Einschätzung ist es nicht nur schwer, überhaupt Personal zu finden. Es ist ebenfalls schwer, dieses zu halten. Denn zwei Drittel aller Angestellten im Bereich der Augenoptik seien weiblich und würden heute wieder früher Kinder bekommen. Erschwerend sind nach seinen Worten auch die Arbeitsbedingungen. Der Beruf ist stressig, oft herrscht ein hoher Druck, die Kunden wollen schnell bedient werden. Dem Druck können nicht alle standhalten, viele brechen ab. In Deutschland schätzt er die Quote auf 20 Prozent Abbrecher. Vor allem in größeren Städten sind die Arbeitszeiten zusätzlich belastend: Öffnungszeiten bis abends um 20 Uhr und eben am Wochenende sind branchenüblich.

Der Beruf hat Zukunft

Der Optikermeister sieht aber auch die schönen Seiten in seinem Beruf. Angst vor einer Wegrationalisierung durch das Internet muss hier keiner haben. Die Branche ist zukunftssicher. „Es ist ein schöner Beruf, der noch lange hält.“ Auch mache es einfach Spaß, die Kunden erfolgreich zu bedienen, die Resonanz sei gut. Der Beruf sei beständig, „viele Kunden mögen die Beratung“. Auch er selber will den Kopf nicht in den Sand stecken und weiter nach gutem Personal Ausschau halten.