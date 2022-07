Scheeßeler Betriebe ringen um Azubis

Elektroinstallateur Hartmut Berger bildet Nachwuchs aus und hat auch gerade Azubis in seinem Betrieb. © Kroß

Was hat es mit dem Mangel an Azubis in Handwerksberufen auf sich? Wir haben mal bei Scheeßeler Betrieben und bei der Kreishandwerkerschaft nachgefragt.

Scheeßel – Ausbildung oder Studium? Für viele Jugendliche, die in diesem Jahr die Schule beenden, lautet die Antwort Studium. Und das trotz weitreichender Karrieremöglichkeiten und der Jobsicherheit, die eine Ausbildung im Handwerk zu bieten hat. Dabei drängt gerade jetzt die Zeit, der August hat begonnen und noch immer suchen viele Betriebe Nachwuchs und Auszubildende.

„Bundesweit sind 250 000 Stellen im Handwerk zu besetzen“, meldet die Kreishandwerkerschaft. Doch warum ist das Handwerk für Jugendliche so unattraktiv geworden? Und wie gehen örtliche Betriebe damit um?

Jugendliche bevorzugen einen „sauberen Beruf“, bei welchem man von Wind und Wetter verschont bleibt. Das ist zumindest aus Sicht von Regina Berger, Mitarbeiterin bei Hartmut Berger Elektroinstallationen aus Scheeßel, einer der Gründe, warum das Handwerk für Nachwuchs so unattraktiv geworden ist. „Viele Eltern erwarten, dass ihre Kinder einen akademischen Beruf erlernen“, meint dagegen Carsten Gehse, Geschäftsführer des Friseursalons Head Spa. „Sie wollen, dass sie ,etwas Ordentliches‘ machen.“

Doch laut einer Studie des Bundesinstitues für Berfusbildung (BIBB) aus dem Jahr 2018 gibt es weitere mögliche Gründe weshalb Handwerksberufe von Jugendlichen oft nicht gewählt werden. Und die kreisen oft um den Ruf, den Handwerksberufe bei vielen Schulabgängern und jungen Erwachsenen haben: Die Erfolgserwartungen, wie das problemlose Finden einer Lehrstelle, wiegen dabei aus ihrer Sicht weniger, als die wahrgenommene Wertschätzung einer Handwerksausbildung. Auch, dass Jugendliche dem Handwerk eher selten das Potenzial zutrauen, sie zu einer anerkannten sozialen Stellung in der Gesellschaft zu führen, stellt ein Problem dar. Allein schon dieses fehlende Interesse, so sieht es das Institut in seiner Studie, deutet darauf hin, dass sich Jugendliche nur wenig mit verschiedenen Handwerksberufen, dessen Entwicklungsmöglichkeiten und Modernisierungen auskennen. Das sieht auch Berger so. Sie ist der Meinung, das Handwerk könne durch eine Aufklärung über seine Wichtigkeit und Fortbildungsmöglichkeiten für Jugendliche zukünftig attraktiver werden.

Handwerk ist heute mehr als je zuvor notwendig und zukunftsorientiert!

„Die Zukunft liegt im Handwerk. Deine Auch.“ Unter anderem mit diesem Slogan aus einer bundesweiten Imagekampagne will der Deutsche Handwerkskammertag das Handwerk stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und für jugendlichen Nachwuchs attraktiver machen.

Mit einem kürzlich gestartetes Ausbildungsprojekt will die Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser künftig über alle Ausbildungsplätze im Handwerk auch digital informieren. Gemeinsam mit vielen Partnern will sie am notwendigen Imagewandel des Handwerks arbeiten. Ein weiterer Anreiz, eine Handwerksausbildung zu beginnnen, sollen die in den vergangenen Jahren deutlich angestiegenen Arbeitsvergütungen sein, betont Jan-Peter Halves, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser: „Über die Berufsschulen und überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen wird sichergestellt, dass die Ausbildung breit aufgestellt ist.“

Doch trotz der Bemühungen werden jährlich rund 100 offene Ausbildungsstellen im Altkreis Rotenburg gemeldet. Für die Region Zeven und Bremervörde, so vermutet es die Kreishandwerkerschaft, sind es mindestens 100 Weitere: „Doch wahrscheinlich gibt es noch mehr offene Lehrstellen, da einige Betriebe aus Frustation schon nicht mehr melden“, sagt Halves.

Um weiterhin Personal für sich gewinnen zu können, setzt Friseurmeister Gehse auf Stellenanzeigen im Internet oder auf Facebook. Eine Chance auf mögliche Auszubildende gibt es, aus Sicht von Berger, auch im Austausch mit den verschiedenen Schulen. „Je nach Größe und Bekanntheit des Betriebs sowie dessen Standort ist die Suche nach Mitarbeitern jedoch unterschiedlich schwer“, berichtet Gehse.

„Das Handwerk ist heute mehr als je zuvor notwendig und zukunftsorientiert! Man denke nur an Themen wie Energiewende“, appelliert Halvest. Allerdings liegt es an den Jugendlichen, die erforderlichen Weichen zu stellen – in welche Richtung es berufstechnisch gehen soll. Genug Arbeit gibt es im Handwerk in jedem Fall.

Von Praktikantin Carina Kross

Das Verlangen „etwas Ordentliches zu machen“ sieht Carsten Gehse als eine Ursache des Fachkräftemangels. © Kroß