Fachbereiche ohne Anschluss

Nichts ging mehr am Montag in den Containern am Speckfeldweg: Nachdem bei Bauarbeiten im Zuge der Wärmenetzerweiterung versehentlich ein Lichtwellenleiterkabel gekappt wurde, waren die dort untergebrachten Fachbereiche wie das Ordnungs- und das Einwohnermeldeamt den ganzen Tag über telekommunikationstechnisch von der Außenwelt abgeschnitten. „Game over – es funktionierte in Sachen EDV gar nichts mehr“, berichtet Amtsleiter Frank Thies. Folgerichtig habe man auch die Besucher wieder ohne Bearbeitung ihrer Anliegen nach Hause schicken müssen. Immerhin: Am Dienstagmorgen ließ die EWE den Schaden reparieren – seitdem läuft wieder alles rund. Foto: Warnecke