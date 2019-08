Fachbereich zieht in Container ein

„Big Brother“ in Scheeßel: Weil das Rathaus demnächst umgebaut wird, richten sich in dieser Woche die Verwaltungsmitarbeiter vom Fachbereich Ordnung und Soziales, von der Kasse und dem Infobereich sowie vom Standesamt in den großen, grauen Containern am Speckfeldweg ein. Die waren vorher mit Krippenkindern belegt. Erst am Montag können sich die Bereiche wieder um Bürgerangelegenheiten kümmern. Bis dahin wird noch das eine oder andere Mobiliar seinen Platz im neuen Domizil auf Zeit finden. „Die Technik funktioniert auf jeden Fall schon mal“, freuen sich Fachbereichsleiter Frank Thies (r.) und seine Kollegin Sandra Bassen. Foto: Warnecke