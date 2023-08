Scheeßeler Ex-Eichenschülerin Emilia Joneleit leitet Mädchenfußballprojekt in Namibia

Von: Ulla Heyne

Emilia Joneleit (links) und ihre Mannschaft. © Privat

Ein Jahr Geduld musste Emilia Joneleit aufbringen, dann ging ihre große Reise los. Noch im August wird sie wieder nach Deutschland und Scheeßel kommen. Im Reisegepäck hat sie dann zahlreiche Erfahrungen, die sie sammeln konnte.

Scheeßel/Otjiwarongo – Emilia steht vor der Schule und wartet auf den Bus. Klingt nach einem ganz normalen Schulalltag? Nicht ganz. Die Schule der 20-jährigen Scheeßelerin ist eine Grundschule und befindet sich im Namibianischen Otjiwarongo. Und der Bus, der sie und ihre Schützlinge eigentlich schon lange zu einem Fußballturnier an einer anderen Schule abholen soll, fünf Stunden Fahrt entfernt, hat bereits eine Stunde Verspätung. Zeit, mit der Scheeßelerin über ihren Einsatz für die Freiwilligenorganisation „Weltwärts“ zu telefonieren.

Die Verbindung über Whats App ist gut, sogar die Vögel kann man an diesem Wintermorgen im südafrikanischen Staat im Hintergrund hören, und ein gelegentliches „Good morning“, wenn die ehemalige Eichenschülerin vorbeikommende Lehrer oder Schüler grüßt. Ihr Wunsch, nach dem Abitur in eine andere Kultur einzutauchen, war schon beim Schüleraustausch mit China in der zehnten Klasse geweckt worden. Für die Zeit nach dem Abi informierte sie sich über Freiwilligendienste. Und stellte fest: „Ganz schön teuer. Damit man irgendwo drei oder sechs Monate in einer Schule helfen darf, sind schnell mal bis zu 10 000 Euro fällig.“ Bekannte erzählten ihr vom „Weltwärts“-Freiwilligendienst, einer Initiative des Bundesministeriums. Eine der Organisationen unter diesem Dach: Der Sportclub ASC Göttingen, der seit 2008 Freiwillige in Sportprojekte unter anderem im Partnerland Südafrika entsendet. Dort den Sportunterricht für Schüler vor Ort zu leiten, das konnte sich die begeisterte Fußballerin gut vorstellen. Sie bewarb sich und bekam die Stelle. Im September 2022 sollte es losgehen.

Gemeinsam wird gespielt. © -

Abreise verzögerte sich

Doch die gepackten Koffer blieben noch lange im heimischen Scheeßel stehen: Mit dem Visum klappte es nicht rechtzeitig. Zunächst immer wieder um einige Wochen, letztendlich um Monate. Bis heute ist ihr Visum „in Bearbeitung.“ Andere Freiwillige aus ihrem Vorbereitungskurs haben schon lange eine Ablehnung. Die offizielle Begründung: Sie seien für den Freiwilligendienst nicht qualifiziert. „Europäer scheinen momentan in Südafrika nicht erwünscht zu sein“, berichtet Joneleit. So wurde aus dem „Abenteuer ihres Lebens“ zunächst eine Zeit der Ungewissheit. „Einen richtigen Job annehmen konnte ich nicht, es hätte ja jeden Moment losgehen können.“ Halt gaben ihre „Weltwärts“-Mitstreiter in der gleichen Lage: man besuchte sich gegenseitig in Köln und Brüssel, im November/Dezember half sie als Freiwillige bei der Wiederaufforstung eines Berges in Portugal nach einem Waldbrand.

Im Dezember dann die Anfrage der Organisation: Ob sie sich vorstellen könne, nach Namibia zu gehen? Die Stelle, bei der es um den Aufbau einer Mädchen-Fußballmannschaft in Walfishbay ging, passte perfekt. Doch auch jetzt gab es wieder eine Planänderung: Als in Otjewarongo, einer Kleinstadt im Norden des Landes, kurzfristig eine Stelle frei wurde, sprang sie ein. Seit Mitte Januar leitet sie dort zusammen mit einer anderen Freiwilligen aus Deutschland den Sportunterricht an der Donatus Primary School. Beim Kugelstoßen oder Hochsprung ist sie dankbar für die Techniken, die sie im eigenen Sportunterricht vermittelt bekommen hat und nun weitergeben kann.

Es sind lange Tage. Um 7 Uhr beginnt der Unterricht für die insgesamt 1 300 Schüler von der Vorschule bis Klasse sieben. Um 13.30 Uhr ist Zeit, sich in der gemeinsamen Wohnung zentral im Ort Mittagessen zu kochen. Danach geht es weiter mit Fußballtraining.

Andere Kulturen, andere Rollenbilder

Das eigene Projekt, ein solches Team auch für Grundschülerinnen aufzubauen, hat Joneleit nicht aus den Augen verloren. Bis jetzt gibt es in dem Ort nur ein Team an der High School. Ganz ohne ist das Vorhaben allerdings nicht: „Das Rollenbild der Frau ist dort sehr traditionell“, erklärt die Scheeßelerin. Eine Gratwanderung, einerseits nicht als „die Europäer daherzukommen, die alles besser wissen und den Leuten sagen, wie sie zu leben haben“ und andererseits den Mädchen Selbstwertgefühl zu vermitteln und die Möglichkeit aufzuzeigen, dass es mehr gibt im Leben: „Wenn wir im Unterricht Rugby spielen oder Fußball, trauen sich die Schülerinnen oft erst nicht und meinen: ‚Das ist doch was für Jungs, das können wir nicht.’“ Dann gelte es Überzeugungsarbeit zu leisten und zu zeigen: „Auch Mädchen können einen Ball kicken.“

Freizeit haben Joneleit und ihre Mitstreiterin Lena kaum, aber das sei auch selbst so gewollt: „Jeder hängt sich so sehr rein, wie er will.“ So organisiert sie an den Wochenenden Turniere mit anderen Schulen oder Freundschaftsspiele. Hilfreich sei dabei das Netzwerk der Freiwilligen, „die ticken alle ähnlich und brennen für den Sport.“ Auch die ortsansässigen Schulen und Vereine unterstützen die Arbeit, etwa durch das Stellen von Turnhallen als Unterkünfte; gleichwohl macht Joneleit kein Hehl aus Akzeptanzproblemen. Dabei spielt ihre Herkunft als Europäerin genauso eine Rolle wie ihr Geschlecht und ihr Alter, „die Lehrer lassen uns schon spüren, dass wir ja nicht ausgebildet sind, aber das ist in Ordnung“, hat sie sich mit ihrer Rolle abgefunden. Zu tun habe das wohl auch damit, dass die beiden erst die zweiten Entsandten des noch jungen Projekts und die ersten Frauen sind. „Das muss sich erst noch etablieren.“

Die Freizeitmöglichkeiten sind in der afrikanischen Kleinstadt begrenzt. Wenn sie nicht das Fußballtraining leitet, spielt sie selbst im Mädchenteam der High School – ein guter Ausgleich: „Es tut gut, mal das Hirn ausschalten zu können und keine Anweisungen zu geben.“ An ihren freien Nachmittagen besucht sie ein Kinderheim und hilft dort bei der Hausaufgabenbetreuung oder bastelt und spielt mit den Kindern: „Die Kids außerhalb der Schule zu erleben, schafft nochmal eine ganz andere Bindung.“ Eindrücke vom Land konnte Joneleit bei einigen Reisen während der Schulferien sammeln. Insgesamt fällt ihr die starke Verwurzelung in den Traditionen des Schmelztiegels der Stämme der Herero, Nama, Damara auf, „aber die Menschen sind auch offen und neugierig auf unsere Kultur.“ Woran sie sich selbst erst gewöhnen musste, ist die Einstellung zur Pünktlichkeit: Wartezeiten von zwei, drei Stunden sind keine Seltenheit. „Was man hier lernt, ist Geduld!“

Auch der Bus ist, Joneleit wundert es nicht, während des einstündigen Telefongesprächs noch nicht aufgetaucht. Heute wird es wohl kein Freundschaftsspiel im 500 Kilometer entfernten Walfish Bay mehr geben, „aber das haben wir schon eingeplant.“ In wenigen Wochen wird sich die ehemalige Eichenschülerin wieder umstellen müssen: es geht zurück nach Europa, um an den Aufnahmeprüfungen für ein Psychologiestudium in Innsbruck teilzunehmen – dann aber pünktlich.