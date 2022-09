Eulenhaufen und Hantelnebel im Rohr: Sternenfreunde laden zum Astronomietag in Scheeßel ein

+ © Heyne Ronny Häntzschel (r.) und Christian Harder wollen andere für ihr Hobby begeistern. © Heyne

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ulla Heyne schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die hiesigen Sternenfreunde beteiligen sich am bundesweiten Astronomietag am 1. Oktober. Interessierte können in Scheeßel die Teleskope nutzen.

Scheeßel – Kassiopeia, Hantelnebel, Monddurchgang: Wenn Ronny Häntzschel und Christian Harder fachsimpeln, versteht der Laie nur Bahnhof. Was die beiden gern mit anderen teilen möchten, nimmt sich himmlisch aus, denn sie lassen die Tradition des „Astronomietags“, der 2018 zum letzten Mal stattfand und durchschnittlich 20 bis 30 Besucher in Scheeßel anzog, wieder aufleben.



Damit sind die beiden Hobby-Astronomen in guter internationaler Gesellschaft, handelt es sich bei der Veranstaltung doch um eine weltweit ausgerufene Aktion des „VdS“, des Verbands der Sternenfreunde. Dieses Jahr steht er unter dem Motto „Faszinierende Mondwelten im Sonnensystem“. „Neben den vier Jupitermonden können wir den Besuchern hoffentlich auch die Uranusmonde zeigen“, erklärt Harder. Der Wahl-Jeersdorfer weiß: Anteasern gehört zum „Geschäft“, um Interessierten die Astronomie näher zu bringen. Wenn durch die Teleskope mit 40- bis 400-facher Vergrößerung Konstellationen mit wundersamen Bildern wie „Eulenhaufen“ erkennbar werden, werde bei so manchem die Begeisterung geweckt.



So hat es auch bei Ronny Häntzschel angefangen – der Lauenbrücker hatte sich 2007 bei einem der informellen Treffen Gleichgesinnter von Harder „infizieren“ lassen. Letzterer hatte bereits mit elf Jahren bei einem Schulausflug im Planetarium Lunte gerochen – ein Hobby, das ihn bis heute nicht loslässt.

+ Wenn Ronny Häntzschel aus Lauenbrück zum Beobachten des Himmels unterwegs ist, dann mit einigem Equipment im Gepäck. © Ulla Heyne x

Diese Begeisterung zu vermitteln, steht am 1. Oktober ab 20 Uhr im Vordergrund. Mit drei Teleskopen, einige Marke Eigenbau, sind die beiden im Ruhlohkampweg/Ecke Finteler Weg in der Nähe des Melkhus von Familie Bassen vor Ort – ein idealer Standort: „Wenig Lichtverschmutzung im Süden, wo die Planeten aufgehen, keine Orte und kaum Durchgangsverkehr“, schwärmt Harder. Darüber hinaus hoffen beide auf ruhige Luft, denn dann lässt sich am abendlichen Himmel am meisten erspähen. „Vielleicht sogar ein Iridium-Durchgang oder die ISS“, hofft Häntzschel, und Harder ergänzt: „Das sind natürlich keine Sterne, aber es macht immer ziemlichen Eindruck, wenn man dank entsprechender App auf die Minute genau vorhersagen kann, wann und wo die auftauchen.“

+ Selbst tagsüber lassen sich mit den selbstgebauten Teleskopen mit großer Vergrößerung Entdeckungen am Himmel machen. © Ulla Heyne x

Neben ISS-Sichtung und Sternschnuppen hoffen die Sternenfreunde auch auf gutes Wetter. „Die letzten drei Male hatten wir immer Regen, allerdings war das auch oft im Frühjahr“, so Häntzschel. Mit dem neuen Termin, erst zum zweiten Mal im Oktober, stünden die Chancen besser. Gestartet wird gegen 20 Uhr, das Ende der kostenlosen Veranstaltung ist offen – Interessierte bleiben schon mal mehrere Stunden. „Einige stellen erstaunlich detaillierte Fragen, da merkt man, dass sie sich schon mit der Materie beschäftigt haben“, haben Harder und Häntzschel festgestellt. Einige brächten auch ihre eigenen Teleskope oder Fernrohre mit.



Doch auch Neulinge seien willkommen, in das Hobby hineinzuschnuppern, denn neben den Beobachtungen durchs Teleskop geht es ihnen auch darum, das eigene Wissen zu teilen.