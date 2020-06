„Es ist immer eine eingespielte Zusammenarbeit“

Scheeßel – Wie die Bands auf den Bühnen gehört auch sie zum Festival-Inventar: Scheeßels Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU). 18 Mal hat die Gemeindechefin das Hurricane mitbegleitet. Wie sich das Open Air aus ihrer Sicht im Laufe der Jahre gewandelt hat, welche Aufgaben ihr zuteil werden und warum sie bei der B 75 auch immer an Grills denken muss – darüber haben wir uns mit ihr unterhalten.

Frau Dittmer-Scheele, erinnern Sie sich noch an das erste Hurricane-Festival als Bürgermeisterin?

Ich erinnere mich an die Festivals der Anfangsjahre, allerdings nicht explizit an das konkrete meiner ersten Amtszeit. Das Hurricane ist deutlich kleiner angefangen und hat sich im Laufe der Jahre vergrößert und verändert. Ich erinnere in den Anfangsjahren beispielsweise an einen Stau auf der B 75. Nichts ging mehr damals. Das hat die friedlichen Festivalbesucher nicht davon abgehalten, Spaß zu haben: Grill und Bier waren „an Bord“ und so wurde im Straßenseitenraum gechillt. Die hinterlassenen Grills zwischen Scheeßel und Rotenburg habe ich noch bildhaft vor Augen.

Wie gestaltet sich eigentlich Ihre Arbeit in Vorbereitung auf das Großereignis?

Als Leiterin der Gemeindeverwaltung bin ich letztlich verantwortlich für die Verfügung, in der dem Veranstalter die Rahmenbedingungen vorgegeben werden, unter denen das Festival durchgeführt werden darf. In dem langen Prozess des Entstehens der Verfügung werden zahlreiche Behörden und Stellen einbezogen, beispielsweise Feuerwehr, Sanitätsdienst, Polizei, Rettungsdienst, Bauaufsicht, Naturschutz und das Gesundheitsamt. Der Veranstalter ist verpflichtet, ein Sicherheitskonzept vorzulegen, das von uns und den Behörden für ihren Bereich akzeptiert werden muss. Mittlerweile ist das ein sehr umfangreiches, detailliertes Werk. Es gibt mehrere Treffen und Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde, Behörden und Veranstalter, sowohl vor dem Festival als auch nach dem Festival. Es ist immer eine intensive, aber eingespielte und gute Zusammenarbeit.

Sind Sie an den Veranstaltungswochenenden auch selbst vor Ort?

Ich bin während der regelmäßigen Behördenbesprechungen, während des Festivals in der Regel zweimal täglich, auf dem Gelände. Bei Notfällen, zum Beispiel Unwetterlagen, bin ich als Kopf in der laut Sicherheitskonzept einzuberufenden Koordinierungsgruppe gefragt. Mindestens je ein Mitarbeiter aus dem Fachbereich Ordnung und Soziales ist während der Kernzeiten des Festivals auf dem Gelände. Es gilt ja, die Einhaltung der Regelungen aus der Verfügung und dem Sicherheitskonzept zu überwachen und anzuwenden. Natürlich gehe ich auch mal in die Festivalmenge und auf die Zeltplätze und fange nebenbei ein bisschen Festivalfeeling ein.

Wie hat sich das Festival im Laufe der Jahre aus Ihrer Sicht gewandelt?

Es ist größer und kommerzieller geworden.

Und Scheeßel? Was hat sich für die Gemeinde über die Zeit geändert?

In den frühen Jahren sah man während des Festivals deutlich mehr Besucher im Ort. Es gab im Ort mehr – sehr nette – Zufallskontakte zwischen Scheeßelern und friedlich-fröhlichen Festivalgrüppchen.

Welches war Ihr einprägsamstes Festival und warum?

2006 gab es sonntagsabends vor Beginn des Headliners ein heftiges Unwetter. Das Programm musste beendet werden. Im Laufe des Abends und der Nacht gab es jede Menge Blitz, Donner und Regen. Auf dem Festivalgelände war Land unter, die Flächen nicht mehr befahrbar, der Bahnhofsfußgängertunnel stand unter Wasser. Scharen von Festivalbesuchern machten sich auf den Weg zum Bahnhof, um sich abholen zu lassen oder in der Hoffnung auf einen Zug. Zu allem Unglück schlug in der Nacht der Blitz ins Kunstgewerbehaus auf dem Meyerhof ein, das vollständig abbrannte. Ich bin heilfroh, dass in dieser Nacht kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Die Fans waren trotz allem diszipliniert, die Sicherheitskräfte eingespielt, den Feuerwehrkräften gelang es, die Nebengebäude auf dem Meyerhof zu retten.

Bitte ergänzen Sie folgenden Satz: Das Hurricane-Festival ist für mich ...

... ganz eng mit Scheeßel verbunden.

Von Lars Warnecke