„Es fehlten nur wenige Millimeter“

Claus Behrens aus Westervesede wird Opfer eines Jagdunfalls

+ © Warnecke Claus Behrens, hier mit Ehefrau Heidi, geht es den Umständen entsprechend schon wieder ganz gut. Eine Operation ist dem Westerveseder trotz Schussverletzung erspart geblieben. © Warnecke

von Lars Warnecke schließen

Westervesede – Den 28. Juli 2020 werden Claus Behrens (71) und seine Frau Heidemarie (63), genannt Heidi, ganz sicher nicht mehr so schnell vergessen. An jenem Dienstagmorgen, es ist gegen halb acht, macht sich der Westerveseder auf den Weg in den Heizungsraum des von dem Paar bewohnten und von Wiesen und Wäldern umgebenen Bauernhauses an der Deepener Straße. Der Raum ist von außen begehbar. Gerade will der Zimmermann im Ruhestand einen Mund-Nasenschutz in seiner Fahrradtasche verstauen, in Vorbereitung auf eine Tour am darauffolgenden Tag, da vernimmt er einen lauten Knall. „Im ersten Moment habe ich noch gedacht, da sei irgendwo eine Gasleitung geplatzt“, schildert Behrens den Moment, als es passierte. Doch dann habe er Blut an sich erspäht, sehr viel Blut. Und einen Druck verspürt. „Ich konnte mir erst überhaupt nicht erklären, wo das herkommen sollte.“ Wenige Sekunden später, die Wirkung des Adrenalinausstoßes habe nachgelassen und die Schmerzen gekommen. „Ich hörte meinen Mann schreien, bin zu ihm hingelaufen und fragte ihn in heller Aufregung, wie das denn passieren konnte“, erinnert sich Heidi Behrens. Sofort habe sie den Notarzt verständigt. „Die wollten am Telefon natürlich wissen, was denn passiert sei, woraufhin ich nur gesagt habe, es habe geknallt und mein Mann sei blutverschmiert.“