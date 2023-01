„Es bleibt, nur anders“: Kino in Scheeßel kooperiert mit Ganztagsbereich der Grundschule

Von: Ulla Heyne

Die ersten druckfrischen Flyer mit dem Kinoprogramm werden Schulleiterin Meike Nerding-Ehlbeck förmlich aus den Händen gerissen. © Heyne

„Was ist mit dem Kinderfilm?“ Diese Frage mussten die Organisatorinnen des „Mobilen Kinos“ in Scheeßel, Karola Hoffmann und Anja Schouten, beim Kinostart ins neue Jahr am Mittwochabend im Scheeßeler Hof mehr als einmal beantworten. Und sie konnten den besorgten Cineasten „Entwarnung“ geben: „Es bleibt, nur anders“, so Schoutens derzeitige Standardantwort.

Scheeßel – Der Nachmittagsfilm, der traditionell dem jüngeren Publikum gewidmet ist, ist mitnichten weggefallen, wie von einigen Eltern befürchtet, sondern nur „gewandert“ – und zwar genau dorthin, wo das „Kino in Scheeßel“ vor fast 20 Jahren seine Ursprünge hatte, wie sich das langgediente Vereinsmitglied Bettina Winkler erinnert: in die Aula der Grundschule Scheeßel. „Dort, wo damals der Schulförderverein das Projekt ins Leben rief und auch die Abendfilme liefen, bevor Jahre später ein eigener Verein gegründet wurde“, so das letzte der Gründungsmitglieder.

Ab Mittwoch, 1. Februar gehen die monatlichen Kinovorführungen für kleines Geld hier über die fest eingebaute Leinwand der Grundschule – sehr zur Freude von Schulleiterin Meike Nerding-Ehlbeck, die die Kooperation bereits vor der Pandemie anregte. Der Hintergrund: Schon seit Langem hatte man geplant, mit den Grundschülern der Ganztagsbetreuung „kulturelle Ausflüge“ zum Kinderkino zu machen. Allein: Es passte nicht mit der Zeit, „denn die Schüler müssen ja um 16.45 Uhr den Schulbus nach Hause kriegen“, erläutert Nerding-Ehlbeck. Der neue Ort und Termin kommt dieser Anforderung nach: Der jeweilige Film startet bereits um 14 Uhr – so kommen außer den „üblichen Gästen“, auf die Schouten und Hoffmann selbstverständlich zählen, auch die momentan rund 170 Ganztagsschüler in den cineastischen Genuss, und zwar „alle, als gemeinsames Erlebnis“, wie die Ganztagskoordinatorin Kati Scherz-Krumschmidt betont. Dass dies nicht bei Einzelnen am Eintrittsgeld von 2,50 Euro pro Vorführung scheitert, dafür sorgt eine vom Schulförderverein bei der Sparkasse eingeworbene Förderung. Scherz-Krumschmidt freut sich auf eine begleitete Medienpädagogik und darauf, die Filme gemeinsam mit den Kindern in Gesprächen vor- und nachbereiten zu können: „Auch das ist Auftrag von Grundschule.“ Für Nerding-Ehlbeck bedeutet die Kooperation auch ein Höhepunkt für die Ganztagsbetreuung, die durch Aktivitäten wie diese „deutlich aufgepeppt wird“. Sollte der Testballon der Kinosaison mit vier Filmen bis zur Sommerpause erfolgreich verlaufen, könnte sie sich vorstellen, die Schüler auch aktiv einzubinden, etwa beim Auf- und Abbau, der Werbung für die Filme oder bei Wünschen für die Programmgestaltung.

In verschiedenen Gremien ist das geplante Projekt laut der Schulleiterin durchweg positiv aufgenommen worden, und auch die Gemeinde als Schulträger unterstütze das Vorhaben – neue Vorhänge zur Verdunkelung der Aula sind bereits bestellt. Bedenken wegen möglicher Hemmschwellen haben die Organisatorinnen nicht. „Ganz im Gegenteil“, meint Schouten, „die hatten wir eher bei der Gaststätte als Austragungsort für eine Kinderveranstaltung, und Nerding-Ehlbek ergänzt: „Die Schule kennen fast alle, da sollte es kaum Berührungsängste geben – und Kindergartenkinder würden die Räumlichkeiten schon vorab kennenlernen. Denn auch mit den Kindergärten sowie Beeke- und Eichenschule sei eine Kooperation durchaus denkbar, wie von Nerding-Ehlbeck schon seit Längerem propagiert. Sie plädiert für eine zunehmende Vernetzung von Schule und dem „realen Leben“, etwa mit den Vereinen. Bis jetzt habe es das nur einmal in Form einer Handball-AG des TuS Rotenburg gegeben. „Wenn das Kino Vorreiter für andere Vereine wäre, wäre das toll.“ Einziger Wermutstropfen: Auf den Verkauf von Popcorn und Pommes müssen die jungen Kinogäste ab sofort verzichten.

Was wird gezeigt? Der erste Film am neuen Ort läuft am Mittwoch, 1. Februar um 14 Uhr in der Grundschule Scheeßel. Der Zeichentrickstreifen „Lauras Stern“ von 2003, in dem die kleine Laura am neuen Wohnort Trost in der Freundschaft mit einem vom Himmel gefallenen Stern findet, ist ein Klassiker. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro.