Vom Erzieher zum Youtuber

Scheeßel – Wenn Hilmar Hüske „seine“ Kinder dieser Tage mit seiner Gitarre und einem Lied zum Morgenkreis begrüßt, „Auf der Mauer, auf der Lauer“, „Der kunterbunte Elefant“ oder eines seiner selbst geschriebenen Lieder singt, ist etwas anders: Der Erzieher sitzt nicht in Tostedt im Kreis seiner Schützlinge, sondern im heimischen Scheeßel vor der Kamera. Seit knapp zwei Wochen bietet der 41-Jährige einen Morgenkreis auf der Videoplattform Youtube an.

Die Idee, seine Arbeit in Zeiten von Corona ins Netz zu verlagern, hatte Hüske, seit die Notbetreuung läuft. „Die meisten Kinder sind zuhause – ihnen und ihren Eltern einen Rhythmus, ein Stück Regelmäßigkeit für den Alltag zu geben“, ist ihm ein Anliegen. „Struktur ist gerade in diesen Zeiten wichtig“, ist er überzeugt, „sonst haben wir in 20 Jahren eine Generation, die von der Rolle ist.“

Ein „richtiger“ Morgenkreis nach seinen üblichen pädagogischen Ansprüchen sei das natürlich nicht, „aber“, so haben Rückmeldungen ergeben, „es hilft den Kindern und Eltern“. So gibt es am Anfang und Ende ein Lied, dazwischen wird gebastelt – sehr zur Freude der Kinder. Zu denen gehören längst nicht mehr nur die der eigenen Kita, für die die zehnminütigen Filmchen eigentlich gedacht waren. In einer Scheeßeler Facebook-Gruppe posten Eltern begeistert Bilder der entstandenen Papierflieger oder die Klorollenrassel. Kommentare wie „Meine Motte fragt nach dem Aufstehen, ob wieder ein Morgenkreis-Video läuft. Danke, dass Du ihr ein Stück Kita nach Hause schickst“ sind für Hüske, selbst Vater einer Tochter, der schönste Dank. Denn: Auf Klickzahlen hat es der Freizeitfotograf und -musiker, der das heimische Arbeitszimmer dank seiner Hobbys schnell zum Studio umwandeln konnte, nicht abgesehen: „Hier geht es nicht um Bestätigung oder die Anzahl von ‚Daumen hoch‘“. Ein positives Feedback der Eltern oder Bekannten, vielleicht noch eigene Ideen oder Anregungen, seien ihm Lob und Ansporn genug.

Angst, dass ihm die Ideen ausgehen, hat der Erzieher nach 20 Jahren Berufserfahrung nicht: „Im ganz normalen Betrieb hätte ich die ja auch!“ So soll in der kommenden Woche aus gegebenem Anlass Kreatives mit Klopapier Thema sein, aber auch Mathe und Energiesparen stehen auf seiner Liste. Auch werde nicht immer gebastelt, sondern es gehe auch um Aufgaben, „etwa, vor jeder Glühbirne einen Stapel mit Holzklötzen zu bauen und hinterher zu zählen, wie viele es im ganzen Haus sind“. Die Aufgaben müssten machbar sein, damit sich Erfolg einstellen könne, aber auch ein gewisses Maß an Beschäftigung bieten.

Für Hüske selbst bedeutet die Schließung der Kindergärten keineswegs weniger Arbeit: „Einiges an Papierkram, zu dem man sonst nicht kommt, habe ich mir mitgenommen.“ Außerdem kümmert er sich in Schichten um die Kinder in der Notbetreuung. Und schließlich kommen eben auch Dreh und Schnitt der jeden Morgen hochgeladenen Filme hinzu. Eine Folge von rund zehn Minuten bedeutet einen Zeitaufwand von gut zwei Stunden. „Meistens setze ich mich relativ spontan vor die Kamera – es soll ja auch authentisch wirken“, so der Scheeßeler; nach zwei bis drei Takes ist er in der Regel zufrieden.

Am Anfang sei ihm das Spielen ohne die Kinder gar nicht so einfach gefallen. „Man muss auch ein bisschen schauspielern, um fröhlich rüberzukommen, auch wenn man selbst gerade nicht so gut drauf ist.“ Inzwischen sei das Routine: „Ich stelle mir dann immer konkret die Kinder vor, für die ich singe.“ An dem für alle Fälle eingeplante „Puffer“ von rund 14 vorgeplanten Folgen muss der Youtuber, dessen Sendungen momentan von durchschnittlich 60 Haushalten verfolgt werden, noch arbeiten – bisher hat er gerade mal eine „Notfolge“ in der Pipeline. Und noch etwas anderes treibt ihn, bei allem positiven Feedback, um: „Ich habe viele Liedanfragen, die ich nicht bedienen kann, weil das Copyright nicht geklärt ist oder dann Gema fällig würde.“ Zu finden sind die Videos auf Youtube unter „Wettermann – Morgenkreis“.