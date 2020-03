Erste Ladesäule für Scheeßel

Kernortausschuss setzt ein Zeichen in Sachen Elektromobilität

+ Hier, auf den Marktplatz an der Zevener Straße, soll sie hin, die erste E-Ladestation.

Scheeßel – Die von der Wirtschaft und Politik eingeschlagene Marschroute ist eindeutig: Für die angestrebte Klima- und Energiewende führt in Deutschland kein Weg am Ausbau der E-Mobilität vorbei. Damit auch in der Gemeinde Scheeßel mit der Zeit gegangen wird, hatte die CDU-Fraktion nun einen Antrag darauf gestellt, den Bau von zwei E-Ladestationen für Pkw im Kernort zu forcieren. Als Standort dafür hatte sie die Zevener Straße und den Vahlder Weg vorgeschlagen. „Wir haben uns schon im vergangenen Jahr, nachdem die Bundesregierung ihre Klimaziele für die nächsten zehn Jahre definiert hat, gefragt, was wir hier vor Ort aktiv tun können“, äußerte sich Fraktionschef Dirk Lange in der jüngsten Sitzung des Scheeßeler Kernortausschusses, auf der das Thema auf der Agenda stand. „Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass es sinnig wäre, an Stellen mit einer hohen Frequenz solche Schnellladestationen aufstellen zu lassen.“ Immerhin, so Lange, seien umliegende Kommunen wie Rotenburg und Zeven diesbezüglich der Gemeinde schon einen Schritt voraus. „Wir wollen da jetzt nachziehen.“ Ob die Säulen durch die Gemeinde betrieben werden sollen oder man sich eines Dienstleisters bedient, sei im Antrag bewusst offengelassen.