Hausarzt Timo Behrens steigt als Partner in der Praxis Schulstraße ein

+ © Heyne Erst Schilddrüse, dann Schlagzeug. So lautet das Motto von Timo Behrens. © Heyne

Scheeßel – Timo Behrens ist ein „Metalhead“. Auf den ersten Blick verraten das aber höchstens der breite Ring am Finger und der Zopf des 42-Jährigen. Das T-Shirt in der Metal-Normfarbe Schwarz mit dem Schriftzug „Iron Priest“, dem Namen seiner Cover-Band, trägt er in der Praxis nicht, denn dort sind weiße Polohemden mit Praxislogo die Dienstkleidung. Lediglich die langen Haare des Hausarztes lassen auf seine musikalische Passion schließen. Die hätten von Anfang an jedoch niemanden gestört, als der Arzt 2018 im Beekeort als Weiterbildungsassistent, also angehender Facharzt für Allgemeinmedizin, in der Gemeinschaftspraxis in der Schulstraße einstieg. „Zumindest hat nie jemand was gesagt“. Und wahrscheinlich sei der mögliche Gedanke „Der sieht aber komisch aus“ bald einem „Der ist aber nett!“ gewichen, ist der Wahl-Scheeßeler überzeugt, der mit Nettigkeit und fachlicher Kompetenz punkten will. Überhaupt fühlte sich der Mediziner in Scheeßel gut aufgehoben: „Die Patienten sind sehr offen“ – Toleranz, die vielleicht damit zusammenhängt, „dass sie vom Hurricane schräge Typen gewohnt sind?“. Er kann es nur vermuten.