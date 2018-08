Feuerwehr Scheeßel: Ein Ernstfall und zwei Fehlalarme

Feuerwehr rückt zu Autobrand in der Schulstraße aus

+ Die Feuerwehr rückte dem Feuer mit Atemschutzgeräten zu Leibe.

Scheeßel - Ein brennendes Auto, dazu zwei Fehlalarme: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Scheeßel hatten in den vergangenen Tagen gut zu tun. So mussten die Kameraden am frühen Mittwochabend in die Schulstraße ausrücken. Dort hatte gegen 17.35 ein geparkter VW Polo aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen.