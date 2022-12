„Ich erlebe die Zeit als wertvoll“: Pastorin Johanna Schröder über den Advent

+ © Warnecke Advent, Advent, ein Lichtlein brennt: Johanna Schröder beim Entzünden der vierten Kerze. Für die Pastorin bedeutet der Kranz eine Hilfe zur Ruhe und Konzentration. © Warnecke

Scheeßel – Worauf warten wir eigentlich im Advent? Die Scheeßeler Pastorin Johanna Schröder (55) spricht im Interview über den Sinn des Wartens aus christlicher Sicht und über kommerzielle Aspekte.

Frau Schröder, an diesem Wochenende wird die vierte Kerze am Adventskranz entzündet. Sind Sie selbst in vorweihnachtlicher Stimmung?

Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich in diesen Wochen eine andere Stimmung habe als sonst im ganzen Jahr über. Einerseits ist es für sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen ein wirklich schwieriger Winter, andererseits fallen mir deswegen die Lichter besonders auf. Irgendwie kann ich mich kindlich an all den Lichtern, dem Schmuck, der Musik und den Geschichten freuen. Ich plane gerne kleine Überraschungen und freue mich, wenn die Weihnachtsgrußkarten kommen. Ja, ich erlebe diese Zeit gerade als besonders wertvoll.

Worin liegt eigentlich der spirituelle Sinn im Advent?

Advent heißt Ankunft. Gott hat seinen Besuch angekündigt für den 24. Dezember. Es ist eine Zeit der Vorbereitung und der Vorfreude. Meine beiden Kinder sind im Studium – wenn sie sich für ein Wochenende zu Besuch ankündigen, dann bin ich auch die Tage vorher schon froh und glücklich, plane und räume auf, freue mich auf die Zeit mit ihnen. So eine Zeit der Vorfreude ist der Advent, macht sie in meinen Augen besonders und kostbar. Und meine Vorbereitungen sind konkret auf das Weihnachtsfest bezogen – privat und beruflich. Aber eben auch innerlich. Ich beschäftige mich mit der Frage, was es braucht, damit Gott mich besuchen kann. Eigentlich müsste die Frage richtig heißen: Was braucht es, damit ich Gott spüre, der ja immer da ist. Ein Fest ist ein guter Moment, Gottes Liebe zu spüren.

Geht es nicht auch schlicht darum, abseits des Trubels ein wenig Ruhe zu finden?

Ruhe ist gut, wenn ich mich besinnen möchte, wenn ich Gott erspüren möchte, wenn ich mich auf andere Menschen einlassen möchte. Ich brauche Ruhe, damit ich das Besondere dieser Tage entdecken kann. Wenn die Unruhe zu groß ist, sind meine Sinne abgelenkt.

Dringt diese Adventsbotschaft denn noch zu den Menschen durch? Adventstugenden wie Ruhe und innere Einkehr funktionieren ja auch ohne Gott.

Das ist richtig. Und sie sind ja auch schon an sich wertvoll. Für mich geht Glaube darüber hinaus, weil Glaube Beziehung bedeutet – Beziehung zur Urkraft des Lebens. Beziehung zu Gott, der wie ein liebevolles Gegenüber mein Leben begleitet. Diese Beziehung spiegelt sich in Teilen in Solidarität und in guten Begegnungen mit anderen Menschen.

Advent ist heute auch ein Synonym für Kommerz und Kaufsucht. Wie stehen Sie dazu?

Ich schenke gerne und bekomme gerne Geschenke. Problematisch ist natürlich jede Art von Sucht, oder von einengenden Verpflichtungen oder wenn die Freude unter dem Geschenkestress verloren geht. Viele Menschen können dieses Jahr nicht so viel schenken, wie sie gerne möchten – das belastet. Die Tatsache, dass jemand an mich denkt oder ich an die andere Person gedacht habe, ist das Wichtige an den Geschenken.

Welche Bedeutung hat eigentlich der Adventskranz?

Der Adventskranz bedeutet für mich eine Hilfe zur Ruhe und Konzentration. Die Kerzen anzünden, ihnen ein wenig zusehen, bemerken, dass mehrere Kerzen viel heller sind als eine. Einen Moment innehalten. 1893 wurde der Kranz von dem Erzieher und Theologen Johann Hinrich Wichern für die Jugendlichen in einem Heim erfunden. Der erste Kranz hatte 24 Kerzen – für jeden Tag eine. Das war eher wie ein Adventskalender. Jeden Tag kam etwas mehr Licht dazu. Aus rein praktischen Gründen wurde der Kranz dann verkleinert und bekam vier Kerzen. Das Licht, das in der Dunkelheit leuchtet, ist ein uraltes Symbol zu Weihnachten. Jesus sagt von sich, dass er das Licht der Welt ist. Das wird Weihnachten geboren.

Wie verbringen Sie persönlich den Advent?

Beruflich ist es für mich natürlich gerade Hochsaison. Ich freue mich sehr, dass nach den beiden Coronajahren wieder Advents- und Weihnachtsfeiern, Konzerte, der offene Adventskalender und all diese schönen Veranstaltungen möglich sind. Ich singe unheimlich gerne Advents- und Weihnachtslieder, sie klingen rund um die Uhr in mir nach.