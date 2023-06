Scheeßel: Überraschende Erkenntnisse für die „Tweede Hand“

Von: Ulla Heyne

Teilen

Gebrauchte Mode auch für junge Leute: Eichenschülerin Johanna Sparr (l.) und „Tweede Hand“-Leiterin Edeltraud Lieder gewannen bei einer Umfrage in der Eichenschule wertvolle Erkenntnisse. © Heyne

Jugendliche haben die gemeinnützige Second-Hand-Boutique „Tweede Hand“ in Scheeßel nicht unbedingt auf dem Radar. Eine Umfrage unter Schülern hat nun wertvolle Erkenntnisse für die Macher ergeben.

Scheeßel – Die „Tweede Hand“ als Gegenstand einer Umfrage: Das hätten sich Edeltraut Lieder, die Leiterin der Second-Hand-Boutique, und ihr zehnköpfiges Team wohl nicht träumen lassen. Der Eichenschülerin Johanna Sparr ist es zu verdanken, dass den ehrenamtlichen „Moderetterinnen“ nun genauere Erkenntnisse über das Kaufverhalten von Jugendlichen bei gebrauchter Kleidung vorliegen, aber auch zum Bekanntheitsgrad des etwas anderen Scheeßeler „Modekaufhauses“.

Die Elftklässlerin hatte einen Teil ihres sozialdiakonischen Praktikums im Laden am Helvesieker Weg absolviert und schaut auch jetzt immer mal herein, um anzupacken, wenn es die Zeit der 16-Jährigen erlaubt. „Second Hand ist einfach mein Ding“, meint die Scheeßelerin, „es schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel.“ Um zu erfahren, wie ihre Schulkameraden dazu stehen, startete sie eine Online-Umfrage. Die umfasste zehn mit dem „Tweede-Hand“-Team abgestimmte Fragen. Lehrerin Esther Vollmer-Eicken stellte sie in den Eichenschul-Server ein. Von den knapp 600 angesprochenen Acht- bis Zwölftklässlern beteiligte sich rund ein Drittel – kein schlechtes Ergebnis für eine freiwillige Teilnahme.

Viele der Ergebnisse, die mithilfe eines speziellen Programms ermittelt wurden, decken sich mit Sparrs Erwartungen – etwa, was die Art der gekauften Kleidung angeht. Lieder geben einige der Antworten zu denken: Nur rund die Hälfte der Jugendlichen kannte die „Tweede Hand“. Viele davon nur, weil sie schon zufällig dort vorbei gekommen waren. „Da müssen wir noch dran arbeiten“, meint die Initiatorin des Projekts selbstkritisch, ebenso zum mehr als einmal geäußerten Punkt, dass es sich wohl eher um Mode für Ältere handele.

Wie konkret sich das ändern lässt? „Auf jeden Fall dekorieren wir um, das steht eh an“, so Lieder. Die Präsenz in den Sozialen Medien hingegen scheint bislang nicht zu fruchten: Auch der Aufruf nach ehrenamtlichen Mitstreitern auf diesen Kanälen hatte bisher keinen Erfolg. Im Juni, der Urlaubszeit vieler der Aktiven, muss das Geschäft mangels ehrenamtlicher Verkäufer geschlossen bleiben. Eine Stellschraube, an der schwierig zu drehen sein dürfte, ist eine Verjüngung des Warenangebotes. Die Umfrage hat nämlich auch ergeben, dass diejenigen, die Second Hand kaufen, eher online unterwegs sind: „Das hat immer auf und ist einfacher“, so einer der Kommentare. Der Vorschlag, die „Tweede Hand“ durch einen Online-Shop zu ergänzen, lässt sich wohl nicht umsetzen, schon wegen der erforderlichen Manpower.

Auch bei der zweiten Auflage des Calisthenics-Camps am Rotenburger Weichelsee im Juli soll es eine Sportmodenschau der „Tweeden Hand“ geben. © -

Nicht alle Fragen von Sparr dienten der Abfrage. „Ich wollte auch zum Denken anregen“, meint die Schülerin, die später beruflich in Richtung Naturwissenschaften gehen will. Aufklären möchte die Verfechterin der textilen Nachnutzung auch mit einem Vortrag, den sie vor Teilnehmern des zweiten Rotenburger Calisthenics-Camps halten will.

Bereits in der ersten, von der „Tweeden Hand“ gesponserten Auflage hatten die Mitstreiterinnen des Second-Hand-Shops mit einer Modenschau auf ihr Projekt aufmerksam gemacht. In diesem Jahr soll es zusätzlich einen Verkaufsstand geben. Bedenken, vor den Teilnehmern über ihr Herzensthema zu sprechen, hat die Elftklässlerin nicht: „Bestimmt können auch Leute, die sich schon mal damit beschäftigt haben, noch etwas lernen. Wenn man sich für ein Thema interessiert, kann man das auch gut vermitteln.“