Erfolgreiche 72-Stunden-Aktion im Landkreis Rotenburg

Von: Judith Tausendfreund

Die Landjugend in Stemmen ersetzt den maroden Friedhofszaun durch einen neuen Stabgitterzaun. © DETLEFSEN

Gemeinsam anpacken, das funktioniert auf den Dörfern. In ganz Niedersachsen, aber auch im ganzen Landkreis gibt es nun neue Bänke, neue Trimm-Dich-Pfade, neue Schutz- und Grillhütten oder gar neue Eulentürme. Mit viel Fantasie, Lust und Laune legten die Jugendlichen los und zeigten, was in ihnen steckt.

Scheeßel/Fintel – Die bisher größte 72-Stunden-Aktion der Niedersächsischen Landjugend ist erfolgreich gelaufen. Landesweit beteiligten sich 128 Ortsgruppen, 5 000 Landjugendliche, 360 000 ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden geleistet. Im Landkreis Rotenburg waren zehn Gruppen dabei: Bötersen, Fintel, Hiddingen, Horstedt, Kirchwalsede, Stemmen, Waffensen, Westervesede, Wittkopsbostel und Wohlsdorf wurden angesteuert.

In Fintel waren etwa 20 Landjugendliche im Freibad unterwegs. Dort bauten sie eine „Chill-Lounge“, ein neuer Verschlag für die Mülltonnen stand ebenfalls auf der Agenda. Für die Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sollte eine Hütte her, zusätzlich sind einige Liegebänke entstanden. „Wir freuen uns sehr über den Einsatz der Jugendlichen“, lobte Fintels Bürgermeister Claus Aselmann.

Auch in Wohlsdorf wird kräftig gebastelt, gebohrt und gearbeitet. © Heyne

In Westervesede hatte der Ortsrat den rund 20 Jugendlichen die Errichtung von gleich vier Ruheplätzen für Wanderer und Radfahrer auferlegt. Die Sitzbänke mussten aus recycelten Materialien entstehen, zudem war eine individuelle Gestaltung der Plätze vorgesehen. Die Begutachtung am Sonntagabend verband der Ortsrat mit einer Planwagentour zu allen Standorten. Ajen Heitmann sprach im Namen aller Aktiven: „Hoffentlich bleiben die Bänke von Diebstahl und Vandalismus verschont!“

In Wittkopsbostel wird der Aufstellpavillon erneuert, die Erneuerung umfasst auch Sitzbänke. © HEYNE

In Wittkopsbostel galt es, den 16 Quadratmeter großen Aufstellpavillon für alle örtlichen Vereine zu erneuern. Die Aufgabe meisterte die Landjugend dank der vielen Profis aller erdenklichen Gewerke. „Perfektes Wetter zum Malen“, befand der erste Vorsitzende Jason Koch, nur der Lack habe in der Sonne fast angefangen zu brodeln. Die „Runderneuerung“ umfasste auch Sitzbänke und die bei der zurückliegenden „72-Stunden-Aktion“ 2019 angelegten Beete.

Nicht nur eine Sitzecke, sondern eine gesamte Holzkonstruktion inklusive Holzdach auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses im Kleinen Hoorn hatte sich der Ortsrat von der Wohlsdorfer Landjugend gewünscht – und bekommen, inklusive Sichtschutz und Fahrradständern. Dabei hatten nicht nur die „Holzprofis“ des Ortes vollen Einsatz gezeigt, sondern auch alle anderen rund 30 Mitglieder der Landjugend: „Hier können alle was!“, fasste der Vorsitzende der Landjugend, Niklas Indorf, zusammen.

Die Ortsgruppe Kirchwalsede erstellt einen Pavillon am Kindergarten mit Sitzgelegenheiten. Pünktlich zur Eröffnung der neuen Kita direkt nebenan wird das Richtfest für den kleinen Holzbau gefeiert. © LEESKE

Gleich vier Ruheplätzen für Wanderer und Radfahrer stellen die Mitglieder der Landjugend Westervesede auf. © HEyne

In Stemmen hat die Landjugend 50 Mitglieder. Abwechselnd packten diese mit an, um im Rahmen der Friedhofsumgestaltung den maroden Zaun zu entfernen und durch einen neuen Stabgitterzaun sowie einer Buchenhecke zu ersetzen. Aus dem Dorf wurde Hilfe angeboten: Manpower, aber auch Materialien und Maschinen wurden gespendet. Unterstützt wurde die Gruppe insbesondere von den Landfrauen. Diese brachten frisch belegte Brötchen, am Mittag eine warme Mahlzeit und selbst gebackenen Kuchen. „Als wir die Aufgabe bekommen haben, hatten wir sehr viel Respekt davor, da wir immerhin auf einem Friedhof arbeiten sollten“, berichtete Kassenwartin Lea-Sophie Wichern.

Die Landjugend Horstedt baute einen Eulenturm aus massivem Holz. Das Bauwerk fand seinen Standort auf dem Gelände am Tine-Meyer-Haus und bietet insgesamt sieben Nistmöglichkeiten.

Einen 6,5 Meter hohen Eulenturm aus massivem Holz baut die Landjugend Horstedt. © Daus

In Bötersen erschufen rund 40 Landjugendmitglieder eine umweltfreundliche Trockentoilette am Osterfeuerplatz. Zudem wurden drei Trimm-Dich-Pfaden errichtet. Diese sind unterschiedlich lang und haben verschiedenste Fitnesstationen, zum Teil mit Geräten, die von der Jugend gebaut und montiert wurden. Startpunkt und auch das Ziel ist dabei immer das alte Spritzenhaus in Bötersen, jede Route führt zudem am Osterfeuerplatz in Bötersen vorbei.

Die nächste 72-Stunden-Aktion wird im Jahr 2027 stattfinden.

Rund 40 Landjugendmitglieder aus der Gemeinde Bötersen sind mit zwei Aufgaben betraut. © Daus