Erfolgreich trotz Trockenheit

Unterstedt/Scheeßel - Von Heinz Goldstein. Die Heidesand Raiffeisengenossenschaft Scheeßel hat das Geschäftsjahr 2018/2019 mit einer positiven Bilanz abgeschlossen. Die 1068 Mitglieder erhalten vier Prozent Dividende auf ihre Geschäftsanteile. Diese positive Bilanz legte der Geschäftsführer Klaus-Dieter Masselink bei der 127. Generalversammlung im Unterstedter Waldhof vor.

Laut Einschätzung Masselinks haben globale Konflikte wie unter anderem Krieg, Terror, Menschenrechtsverletzungen auch Einfluss auf die deutsche Wirtschaft/Landwirtschaft. Der große Aufschwung sei ausgeblieben. Aber wie sieht es in der Agrarwelt aus? Die Europäische Union will in der Periode 2021 bis 2027 Kürzungen von insgesamt fünf Prozent beim Agrarbudget vornehmen. 2020 sollen die Zahlen konkretisiert werden, berichtete Masselink.

Aufgrund der Extremwetterverhältnisse wurde in Deutschland mit knapp 38 Millionen Tonnen die niedrigste Getreideernte seit 1994 eingefahren, begann Masselink eine allgemeine Bestandsaufnahme der bundesweiten Landwirtschaft. Der Grund des Schwunds nannte er die massiven Niederschläge im Herbst 2017 und die im Folgejahr auftretende Dürre. Auch bei den Futtermitteln habe es Einbußen gegeben. Insbesondere Rinder haltende Betriebe hatten große Probleme mit der Grundfutterversorgung.

Die Futterknappheit führte zu einem Preisanstieg. Bei den Kartoffeln wirkte sich die Hitze und Trockenheit gravierend auf die Erträge aus. Das Preisniveau stieg deutlich über den Vorjahresdurchschnitt an.

„Dass die Landwirtschaft hochwertige Nahrungsmittel sichern konnte, ist dies auf die hohe Leistungsfähigkeit der Bauern unter Inanspruchnahme moderner Technik und des züchterischen Fortschritts zurückzuführen“, so Masselink. Nur diese Vorgehensweise sichere auch in der Zukunft die große Verfügbarkeit an guten und gesunden Lebensmitteln. Die moderne Landwirtschaft sei nicht der Unheilsbringer und Vernichter der Umwelt. „Nein, sie ist eher der Schlüssel für Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit und Vorsorge für eine gute Umweltpolitik.“ Die Bauern gehörten mit an den Tisch, wenn es darum gehe, den Anforderungen an Klima und Umweltschutz gerecht zu werden.

Im Bereich der Heidesand Scheeßel konnte unter anderem der Umsatz beim Landhandel im Wert gehalten werden. Der Grund war die Wertsteigerung von rund 63 Prozent durch die geringere Ernte. Bei den Düngemitteln ist ein Plus besonders im Bereich Grunddüngung, wie Kalk und Kali zu verzeichnen. „Unsere Landwirte wissen sehr genau, was zu tun ist bei einer intensiven und modernen Viehhaltung, Biogas und dem gesamten Nährstoffbereich.“

Masselinks Meinung nach, sei die Ergänzung zur Düngeverordnung, die bis 2020 umgesetzt werden soll, „nicht fach- und sachgerecht“. Zu viele Nichtfachleute auch unter den Politikern hätten bei der Entscheidung auf die Kompetenz aus dem Bereich Landwirtschaft und Wissenschaft verzichtet.

Die Vermögens- und Finanzlage bei Heidesand ist stabil. Auch die mittelbare Beteiligung an der Agravis Raiffeisen Aktiengesellschaft in Münster wirkt sich positiv aus. 2020 soll in Scheeßel mit dem Neubau einer Mehrzweck-Lagerhalle für Stückgut und Pflanzenschutz mit einem Verwaltungsbereich begonnen werden, erfuhren die Mitglieder.