Hurricane 2023: Anreise verläuft trotz voller Straßen entspannt

Von: Ulla Heyne

Trotz einiger Staus verläuft die Anreise zum diesjährigen Hurricane Festival entspannt. Die Besucher sind ausgelassen und die Polizei ist zufrieden mit dem Auftakt.

Scheeßel – Donnerstag, Haupt-Anreisetag zum Hurricane Festival. Wer sich einen guten Spot auf einem der Campingplätze und kurze Wege sichern will, ist früh unterwegs. Bereits in den Morgenstunden ist das Aufkommen an Autos und Wohnmobilen auf den Streckenführungen durch den Kernort erheblich, einige Fans sind schon am Vortag angereist und haben die Nacht im Auto verbracht. Am frühen Mittag verzeichnen auch die umliegenden Dörfer wie Westervesede und Bartelsdorf Rückstaus. Grund für Unmut ist das jedoch nicht. Ähnlich entspannt ist die Lage am Bahnhof, wo die Welle der Bollerwagen etwas später gen Eichenring rollt. Maxim Fast, der sich als „Lastentaxi“ verdingt, ist etwas enttäuscht.

Im Vorjahr hat der 15-jährige Scheeßeler mehr als 500 Euro eingenommen und sich so das eigene Ticket verdient, dieses Jahr sitzt das Geld bei den Fans nicht so locker. Am Geschäftssinn des Schülers kann das nicht liegen: Er denkt darüber nach, in einen Kühler für Bierdosen zu investieren. „Wie viel würdet ihr dafür zahlen?“, fragt er seine Kunden. Viele bringen ihren eigenen Proviant mit. Auch Schubkarren und Campingtische werden zum Tragen umfunktioniert. Die Stimmung ist gut, aber (noch) nicht überbordend. „Die schonen ihre Akkus“, meint Thomas Voss.

Der Metronom legt Zusatzhalte in Scheeßel ein. Viele Fans nutzen das Angebot und reisen mit dem Zug an. © Heyne

Warten auf Hurricane-Besucher am Bahnhof in Scheeßel

Gemeinsam mit einer Handvoll anderer Beekelöwen gehen die im Vorjahr gesammelten Campingstühle, aber auch Tische, Schlafsäcke, ein Pavillon und sogar Regenschirme gegen Spende über den Tisch. Während zwei Frauen sich mit einem Stuhl gegen Spende eindecken, lassen sie sich über das Kinderhospiz in Syke informieren. Als es noch ein „Festival-Paket“ mit Ohrstöpseln, Zahnbürste und Kondom obendrauf gibt, strahlen die beiden.

Etwas verhaltener ist die Laune bei Julian aus Bielefeld, der am Bahnhof darauf wartet, dass sein Camp ihn nach dem Aufbau wieder abholt. Ein lädiertes Knie und Unterarmgehstützen werden ein gepflegtes Abfeiern verhindern, verzichten will der 29-Jährige auf sein viertes Hurricane aber auf keinen Fall, auch wenn es wohl eher eine „stationäre Sache“ wird. „Das Line-up mit Peter Fox, den Ärzten und Billy Talent ist so stark wie lange nicht“, ist er überzeugt.

Ungleich dynamischer ist Gerrit Rohlig unterwegs: Er hat sich heute freigenommen und ist als einer der wenigen mit dem Rad zu seinem fünften Hurricane angereist. „Zelt und zwei Satteltaschen, mehr passt nicht drauf“, meint der Bremer, den Pavillon bringen die Freunde mit. Drei Stunden hat der 30-Jährige für die Fahrt „über die Dörfer“ gebraucht. Ebenfalls mit dem Rad angereist ist Lisa Heitmann, allerdings nur aus Jeersdorf. Die Seniorin hat auf dem Weg vom Supermarkt einen Umweg zum Bahnhof gemacht, um sich mit den Festivalisten zu unterhalten. Früher sei sie öfter mal mit dem Rad zum Gelände gefahren, „heute ist mir das zu weit“.

Hurricane-Fans aus Oldenburg, Berlin und Wuppertal

Wie viele Besucher am Donnerstag angereist sind, ist noch nicht bekannt. Am frühen Nachmittag sind die Campingplätze schon gut gefüllt. Während die einen noch mit Hering und Spanngurt kämpfen oder beim Aperol darüber fachsimpeln, wird unter anderen Pavillons schon das erste Bier geext. Im schlicht gehaltenen Festivalstore wird zumeist flüssig und palettenweise eingekauft. Auf die Masten mit Schildern von Musikinstrumenten zur Orientierung verlassen sich Profis wie die 20 bis 30 Teilnehmer des Camps „Team Hans“ nicht – ihre Fahne ist die höchste, die über dem schon beträchtlichen Staub weht. 20 bis 30 Musikfans von Oldenburg über Berlin bis nach Wuppertal treffen sich einmal im Jahr hier, wo sie sich vor fünf Jahren kennengelernt haben. Immer mit dabei: der überdimensionale aufgeblasene Schwan.

Zufrieden ist auch Polizeisprecher Heiner van der Werp mit dem ersten Anreisetag. „Der Anfang war verkehrstechnisch etwas holprig“, meint er. Selbst hat er von Rotenburg bis aufs Gelände mit dem Auto mehr als eine Stunde gebraucht. In Sottrum seien bei der Kontrolle wieder einige Drogendelikte zu verzeichnen gewesen – für ihn nicht unbedingt verständlich: „Wir machen das ja sehr offensiv und stehen jedes Jahr an derselben Stelle“, so seine Hoffnung auf eine abschreckende Wirkung im Zuge der Gefahrenabwehr. Insgesamt sind 300 bis 400 Beamte im Einsatz, die Stimmung bezeichnet er bislang als entspannt: „Genau wie letztes Jahr sind die Besucher nett untereinander und auch zu uns.“