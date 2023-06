Huricane-Abreise aus Scheeßel verläuft trotz Zugausfällen und kleinerer Staus entspannt

Von: Ulla Heyne

Teilen

Das große Warten ist mehr oder minder ausgeblieben. Zwar ist ein Metronom ausgefallen und hier und da kommt es zu kleineren Staus. Im Großen und Ganzen sind die „Festivalisten“ aber friedlich und problemlos abgereist.

Scheeßel – Montagvormittag gegen 11 Uhr. Durch Scheeßel rollt eine Karawane an Autos und Wohnmobilen, die Kennzeichen reichen von Bremen bis Berlin. Sebastian, Leonie und Dennis haben bei der Sparkasse geparkt. Bei einem Kaffee an den Tischen der Bäckerei in der Bahnhofstraße schauen sie dem Stop-and-go gelassen zu. Eilig haben die drei es nicht: „Bis nach Stuttgart sind es acht Stunden, da kommt es auf eine mehr oder weniger nicht an“, meint der „alte Festivalhase“. „Warum nicht Southside?“ Der 45-Jährige lacht, diese Frage hat er am Wochenende unzählige Male gehört. Das Hurricane Festival habe als älteres der beiden Schwesterveranstaltungen einfach einen besseren Ruf.

Die Neulinge Leonie und Dennis winken einer neuen Bekanntschaft, die im Auto Richtung Heimat vorbeifährt. „Ungewohnt, so viele Leute um sich herum zu haben“, meint die 24-Jährige, „fast eine Reizüberflutung“. Ihrem 23-jährigen Begleiter wird besonders die „Freundlichkeit und Fröhlichkeit“ der Festivalisten in Erinnerung bleiben.

Auch das Festival an sich packt ein. Hier stand einst das große Eingangsportal. © Heyne

Auch am Bahnhof: das große Warten. Gerade ist, wie auch am Vorabend zur besten Rückreisezeit, ein Metronom ausgefallen. Timo aus Varel würde trotzdem immer wieder mit der Bahn fahren, „es ist so viel entspannter“! Sein Gepäck hat 25-Jährige geschultert, nur das Bier haben die Freunde auf dem Hinweg mit dem Auto mitgebracht. Luisa (23) und Mimi (24) aus Dresden kochen sich schon schnell eine Nudelsuppe auf dem Campingkocher. Die beiden Dresdenerinnen haben das erste Mal auf dem „Hurricane“ gearbeitet, jeden Tag fünf bis sechs Stunden an der Bändchenausgabe und als Trashscout, gern wären sie für Schichten beim Platin-Shuttle eingeteilt gewesen.

Timo (v.l.) , Luisa und Mimi warten trotz Zugausfall entspannt auf ihre Rückreise. © ULLA HEYNE

Volle Bahnsteige bei der Hurricane-Abreise

Die Bahnsteige sind voll, „ob wir überhaupt mitkommen?“, so die bange Frage. Auch, wenn der Zug etwas länger halten muss, bis auch der letzte Bollerwagen verstaut ist: Zurückbleiben muss niemand.

Abreise vom Hurricane 2023: Auf Wiedersehen im nächsten Jahr Fotostrecke ansehen

Auch Polizeisprecher Heiner van der Werp spricht von einer unproblematischen Abreise: „Sie ist ebenso entspannt verlaufen wie Anreise und das gesamte Festival.“ Lediglich in den Mittagsstunden habe es rund um Rotenburg einige Staus gegeben. Auch die am Sonntag von der Polizei vorgelegte Kriminalstatistik habe sich nicht grundlegend geändert. Dass das Gros der Delikte auf Verstöße unter Drogenkonsum und gegen das Betäubungsmittelgesetz zurückzuführen sind, schätzungsweise 60 Prozent, werden die Abfahrtskontrollen am Sonntag und Montag eher noch untermauern. Auch die letzte Nacht der musikalischen Megasause am Eichenring sei ruhig verlaufen, für eine Bestätigung von Gerüchten einiger Schlägereien sei es noch zu früh.

Abreise-Kontrollen beim Hurricane: Fotos vom Sonntagabend Fotostrecke ansehen

Auf dem Campingplatz tummeln sich Abbaukräfte, Pfandsammler und Glückssucher. Unter ihnen, in ganz „offizieller Mission“ mit Erlaubnis und Bändchen des Veranstalters: drei Klassen der Eichen- und der Beekeschule. Mehr als 40 Schüler helfen den Beekelöwen bei der diesjährigen Stuhl-Rettungsaktion. Lehrerin Nadine Jubin ist mit ihrer neunten Klasse im Rahmen der Projektwoche dabei.

Die Beekelöwen bekommen dieses Jahr Unterstützung durch mehr als 40 Schüler. © ULLA HEYNE

Schüler helfen beim Aufräumen nach dem Hurricane

Rund zwei Drittel der Schüler waren am Wochenende schon als Besucher dabei. Entsprechend kurz war für viele die Nacht vor dem Treffen um 8.30 Uhr. Jubin freut sich auf die positive Resonanz, nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch beim vorausgehenden Elternabend: „Die waren alle ganz begeistert.“ Angetan ist auch ihre Kollegin Heike Buchhaupt, seit Jahren ehrenamtlich bei dieser Spendensammelaktion für das Kinderhospiz „Löwenherz“ in Syke dabei: „Die Besucher hier sind total nett. Gerade haben drei eine Schubkarre mit drei eingepackten Pavillons vorbei gebracht.“ Jacky Liebelt und Lucas Tehmke-Demagny haben ihren Bollerwagen mit originellen Fundstücken gefüllt, von der Plastikpalme über einen Bierpong-Tisch bis zum Aufblaskrokodil namens Ute.

Hurricane-Fotos vom Sonntag: Heißer Abschluss beim Festival Fotostrecke ansehen

Bereits um 7 Uhr aufgestanden ist Ratsgymnasiastin Jette Czech, nach nur fünf Stunden Schlaf. Ob die Elftklässlerin heute überhaupt frei hat? „Es ist ja für einen guten Zweck, da geht das wohl okay“, meint die 17-Jährige. Eine ähnlich kurze Nacht hatte Marius Hellmann. Der Osterveseder Azubi sitzt zum zweiten Mal für die Tafeln am Steuer des Treckers, der zwei Tonnen gesammelter oder gespendete Nahrungsmittel Richtung Sammelstelle fährt. Dafür hat er sich eigens einen Tag freigenommen.

Unterstützt werden die Ehrenamtler der Zevener Tafel und der Scheeßeler Ausgabestelle von 20 Mitstreitern vom Foodsharing. Stefan Alscher aus Essen ist extra aus dem Ruhrgebiet angereist, hat zuhause für fünf Tage einen Babysitter organisiert. „Tafel-Veteran“ Günter Saxer ist zufrieden: „Das ist das ertragsreichste Festival, das ich je erlebt habe – und auch das sauberste.“