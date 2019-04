Osterveseder Ortsrat will beim Osterfeuer mehr Strenge walten lassen

Ostervesede - Von Lars Warnecke. „So macht das richtig Spaß“, äußerte sich Andreas von Fintel eingangs der Osterveseder Ortsratsitzung in Anbetracht des großen Publikumsinteresses. Was ihm, dem Ortsbürgermeister, indes alles andere als Spaß bereite: Stolze 800 Euro habe man nach dem letztjährigen Dorf-Osterfeuer aus der Ortsratskasse abzwicken müssen – und zwar allein für die Beseitigung der entsorgungspflichtigen Asche. In Anbetracht des den Ostervesedern zur Verfügung stehenden Budgets sei dies doch eine ganze Stange Geld, befand von Fintel. „Wir sind jedenfalls der Ansicht, dass wir diese unverhältnismäßigen Entsorgungskosten nicht jedes Jahr aufs Neue tragen wollen und auch nicht können.“

Darum will der Ortrat in diesem Jahr nun einen Versuchsballon loslassen. In Absprache mit der Ortsfeuerwehr, die 2018 das Brauchtumsfeuer auf dem Platz an der Lindenstraße erstmals mit ausgerichtet hatte, seien diverse Maßnahmen erarbeitet worden, mit denen man sich erhofft, die Problematik in den Griff zu bekommen.

Eine betrifft eine zeitliche Regulierung der Buschholz-Anlieferung. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Leute da hinfahren, wann sie wollen“, so der Ortsbürgermeister. Nun sei der Platz schon acht Wochen vor dem Osterfeuer, das im Dorf immer am Ostersamstag entfacht wird, mit einer Kette abgesperrt worden. „Ich dachte immer, dass wir hier in Ostervees von so etwas nicht Gebrauch machen müssten, aber es nützt ja nichts – gerade vor dem Hintergrund, dass schon im Januar dort die ersten Sachen wie Weihnachtsbäume herumlagen.“

Und noch etwas wird sich ändern: Mit der Möglichkeit, ihre Spenden nur noch am Veranstaltungstag (9 bis 13 Uhr) sowie am Samstag davor (13 bis 17 Uhr) anzuliefern, ist das Zeitfenster für die Einwohner nunmehr stark eingeschränkt worden. „An beiden Tagen wird auch jemand vor Ort sein, der das Ganze kontrolliert“, kündigte von Fintel an. Schließlich, und das sei seinen Worten nach trotz wiederholter Ansage auf den im ganzen Dorf verteilten Laufzetteln offenbar noch nicht bei jedem angekommen, dürfe nicht alles, was irgendwie brennbar ist, auch an Ort und Stelle abgeladen werden. „Das soll wirklich nur Buschholz sein, wir wollen da keinen ganzen Baum sehen oder frische Schnitthölzer wie Kirschlorbeere oder Rhododendren – und schon gar nicht Sperrmüll wie Bretter mit Nägeln drin.“ Solche Güter würden zwar ordentlich dampfen, aber nach dem Abbrennen liegen bleiben – „und am Ende dazu beitragen, dass die Feuerwehr am nächsten Tag nach den Aufräumarbeiten erst sehr viel später Feierabend machen kann.“

„Dann schafft doch das Osterfeuer ganz ab, dann habt ihr auch keinen Ärger!“, meldete sich eine Zuhörerin zu Wort. Soweit wolle man aber erst gar nicht gehen, meinte von Fintel: „Für die Kinder ist es ja eine nette Sache.“

Ein weiteres Aufregerthema, welches auf der Sitzung zur Sprache kam: die alte Sandkuhle. Konnten die Bürger sich dort früher noch mit dem Naturmaterial eindecken, ist sie inzwischen ein reines Renaturierungsgebiet – sprich: Die Kuhle wird sich selbst überlassen. Und offenbar auch einer Gruppe von Motorcrossfahrern, die dort regelmäßig Rennen austragen würden, wie ein Herr aus dem Publikum berichtete. Ob dem Ortsrat dies schon bekannt sei, wollte er während der Einwohnerfragestunde wissen. „Ja, ich habe dort auch schon Spuren von Crossmaschinen gesehen“, erwiderte der Ortsbürgermeister. „Erstaunlicherweise fahren die Leute die Böschung ganz nach oben hoch – sowohl senkrecht als auch waagerecht.“ Ortsratsseitig werde man das Problem aber nicht in den Griff bekommen können. „Und wenn überhaupt, dann nur baulich.“ Ein Zaun, wie er schon früher einmal im Zufahrtsbereich der Kuhle gestanden habe, müsse wieder her, wurde angeregt. Von Fintel: „Dass jemand überhaupt da Sportveranstaltungen austrägt, damit hat keiner gerechnet.“