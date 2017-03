„,Engel’ finden wir noch immer geil“

Scheeßel - Interviews haben Boris Delic (41) und Holger Sommer (48) schon viele in ihrem Leben gegeben. Seit 20 Jahren stehen der in Griemshop beheimatete Sänger und der Bassist aus Scheeßel als Feuerengel auf der Bühne. Andere Mitglieder der Rammstein-Cover-Gruppe sind gekommen und wieder gegangen – die beiden sind geblieben. Am 2. September wollen die überregional erfolgreichen Musiker das Bandjubiläum in Scheeßel zelebrieren – mit einem Spektakel, wie man es von Feuerengel gewohnt ist. Über die Anfänge, die Hochachtung vor dem Original und das bevorstehende Feuerfest haben uns Delic, Sommer und Veranstalter Felix Tiedemann (22) von „Circle Concept“ Rede und Antwort gestanden.

Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, Feuerengel nach so langer Zeit wieder in Scheeßel auftreten zu lassen – der Veranstalter oder die Band?

Holger Sommer: Die Initiative kam von uns. Nachdem wir in Scheeßel schon unser zehn- und 15-jähriges Bandbestehen gefeiert haben, kam für mich und meine Kollegen auch dieses Mal nur Scheeßel als Spielort in Frage. Schließlich hat hier alles einmal mit Feuerengel angefangen. Leider aber stehen Hartmut Viets und Thorsten Witte, die früheren Veranstalter des Feuerfestes, nicht mehr als solche zur Verfügung. Also haben wir uns nach Alternativen umsehen müssen. Nach langem Hin und Her sind wir dann mit Felix in Kontakt gekommen, der mit seinem Team hier in der Region ja auch schon einige Großevents auf die Beine gestellt hat. Über diese Schiene und mit Unterstützung der Ratsfrau Angelika Dorsch haben wir schließlich auch wieder das Feuerfest-Gelände bekommen, was wir anfangs, als wir uns vor acht Monaten erste Gedanken machten, wie wir das Ganze angehen sollen, auch nicht für denkbar gehalten hätten. Inzwischen ist mehr oder weniger alles in trockenen Tüchern.

Herr Tiedemann, war Ihnen der Name Feuerengel vorher ein Begriff?

Felix Tiedemann: Ich habe die Jungs tatsächlich schon mal live gesehen, bei der 1 200-Jahr-Feier in Scheeßel. Damals war ich noch in der Grundschule. Aber seitdem habe ich mich mit der Band nie wieder beschäftigt, geschweige denn mit Rammstein. Als mich Boris anrief mit der Frage, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen, habe ich erst mal nachgefragt: „Feuer ... wer?“ Sommer: Ich glaube, wir haben dich dann auch mit Geld bestochen (grinst).

Zwei Dekaden miteinander in einer Band zu verbringen sind eine lange Zeit. Die Beatles haben es auf weniger Jahre gebracht. Erinnern Sie sich noch daran, wie und wo alles begann?

Boris Delic (lacht): Wolltest Du nicht Fragen stellen, die uns so noch niemand gestellt hat? Das „Wo“ war beim Hurricane-Festival ‘97. Zum „Wie“: Ich habe damals als Backliner auf den Bühnen gearbeitet. Als es hieß, Rammstein würden zum Festival kommen, war die allgemeine Euphorie damals ziemlich groß. Mir aber war die Band bis dato noch gar nicht gekannt. Ich habe mir dann mal deren Single „Engel“ gekauft. „Cooler Sound“, dachte ich mir nach den ersten Takten – bis der Typ zu singen anfing. Das Lied war für meinen Geschmack wirklich gewöhnungsbedürftig. Die Scheibe habe ich dann einem Kumpel verkauft. Als Rammstein dann nach Feierabend spielten, war ich von deren Show dermaßen beeindruckt, dass ich und zwei meiner Kollegen beschlossen, eine Rammstein-Cover-Band zu gründen. Und so kam es dann auch. Sommer: Als es hieß, die Jungs bräuchten noch einen Bassisten, bin ich dann dazu gekommen. Boris und ich kannten uns schon vorher längere Zeit, haben in verschiedenen Bands gespielt – er als Schlagzeiger, ich als Gitarrist. Anfangs war ich gar nicht so sehr von der Sache überzeugt. Aber wie sagt man so schön: Der Appetit kommt beim Essen. Heute sind wir übrigens die letzten Verbliebenden aus der Ur-Besetzung.

Herr Delic, wie schauen Sie heute, 20 Jahre nach Ihrem Erweckungserlebnis, auf die Band? Auch oder gerade aus Sicht des Profis?

Delic: Die Hochachtung vor der Band und ihrem Gesamtwerk bleibt immer da. Rammstein hat etwas geschafft, was niemand vor ihnen geschafft hat: Sie ist die erfolgreichste deutsche Band international. Ob in Hamburg, Tokio oder Mexiko-Stadt – auf der ganzen Welt spielen sie in derselben Liga, und das mit deutschen Texten. Das finde ich erstaunlich. Sommer: Wobei die Texte im Ausland eher nebensächlich sind. Rammstein überrollen geradezu die Konzerthallen, so, wie sie die Show in Klang und Bild auf die Bühne bringen. Das war 1997 nicht anders als heute. Delic: Unser Tonmischer erzählt uns immer, er müsse die Lautstärke fast bis zum Anschlag hochfahren – weil es nun einmal ein Stilmittel von Rammstein ist.

Rammstein, gewinnt man den Eindruck, kann inzwischen jeder. Zumindest gibt es entsprechende Cover-Bands heutzutage wie Sand am Meer.

Delic: Das stimmt, nachdem wir gezeigt haben, dass es funktioniert, sind viele auf den Zug mit aufgesprungen. Wir waren mit Feuerengel ja damals die Ersten am Markt und hatten auch ziemlich schnell Kontakt zur Originalband aufgenommen. Viele haben sich aber auch nie weiterentwickelt – das war und ist bei uns anders.

Allein 2017 stehen um die 27 Konzerttermine auf dem Tourplan – das Feuerfest eingeschlossen. Auch in den vergangenen Jahren waren Feuerengel unentwegt auf Achse. Müsste es da in der Band nicht langsam mal zu Ermüdungserscheinungen kommen?

Sommer: Nein, uns ist klar, was wir machen, was wir machen wollen und wo es Grenzen gibt. Natürlich fragt man sich nach 20 Jahren „Engel“: Müssen wir das wirklich noch spielen? Aber sobald unsere Show losgeht und man mitbekommt, wie das Publikum auf das Intro reagiert, dann sind diese Gedanken wie weggewischt. Dann geht man auf die Bühne und findet es nur noch geil. Delic: Ich persönlich würde mir „Engel“ natürlich nie daheim anhören. Gelangweilt, den Song live zu spielen, habe ich mich aber auch noch nicht. Sommer: Irgendwie gehört es ja auch dazu, das ist uns bewusst. Große Experimente können wir ohnehin nicht machen, was den musikalischen Part betrifft. Gespielt wird das, was das Publikum hören will, also vorwiegend die bekannten Rammstein-Songs. In einem gewissen Rahmen machen wir aber auch das, worauf wir als Band Bock haben – ob das nun eine Nummer in der Setlist ist, die Rammstein womöglich noch nie oder ganz selten live gespielt haben, oder ein Show-Effekt, den wir im Original nicht so hinbekommen würden. Da denken wir uns dann schon noch hin und wieder etwas Eigenes aus. Delic: Und gerade das – das Optische, also die Kulisse, die Showeffekte und unsere Bühnen-Outfits weiterzuentwickeln, lässt es aus unserer Sicht auch nicht langweilig werden. Das braucht aber oft auch seine Zeit.

Apropos Unikate: Wie sieht es eigentlich mal mit eigenen Songs von Feuerengel aus?

Sommer: Wir haben tatsächlich vor 15 Jahren mal darüber nachgedacht, etwas Eigenes zu machen, sind dann aber schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass wir es nicht machen wollen, weil wir es schlichtweg nicht können. Immerhin wohnen wir alle unheimlich weit verstreut, ich in Scheeßel, Boris in Griemshop, die anderen Bandmitglieder in Hamburg, Hannover, Bremen und in Schleswig-Holstein. Um wirklich eigene Songs zusammen zu schreiben und zu entwickeln, müssten wir uns mindestens dreimal die Woche treffen, was aber weder aus logistischen noch aus zeitlichen Gründen funktionieren würde. Boris hat ja schon zwei Alben mit eigenen Songs unter dem Namen „Der Bote“ veröffentlicht. Und auch meine Wenigkeit hat früher, als es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gab, eigene Sachen gemacht. Wir machen jetzt 20 Jahre Cover-Musik, von daher ist der Zug jetzt auch irgendwie abgefahren.

Längst performt Feuerengel in ausverkauften Hallen vor tausenden Fans. Hand aufs Herz, die Herren: Wie schwer ist es, bei diesem Erfolg noch auf dem Boden zu bleiben?

Sommer: Abheben dürfte sich bei meinem Gewicht ohnehin als recht schwierig erweisen, aber ich arbeite dran (lacht). Nein, im Ernst: Ich glaube, dass wir dieses Problem überhaupt nicht haben. Wir sind dankbar über jede Show, die wir spielen dürfen, über jeden Zuschauer, der eine Karte kauft. Das, was wir machen, ist definitiv nicht selbstverständlich. Delic: Da gebe ich dir recht. Wir schmücken uns ohnehin ja mit fremden Federn, haben die Songs nicht selbst komponiert und die Show uns ausgedacht. Nein, wir kopieren es einfach. Da wäre es auch falsch zu denken: „Hey, was für geile Typen wir doch sind!“ Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir es so weit gebracht haben.

In diesem Jahr steht das 20. Bandjubiläum auf dem Programm. Sehen wir uns 2037 zum 40. für ein Interview wieder?

Sommer: Oh, ganz bestimmt nicht! Als wir uns damals zum ersten Mal im Probenraum trafen, hatten wir alle insgeheim das Gefühl, das vielleicht zwei, drei Jahre zu machen – länger nicht. Jetzt sind es schon 20. Nein, irgendwann wird Schluss sein, wir sind ja auch nicht mehr die Allerjüngsten. Und wenn wir aufhören, dann soll es das auch wirklich gewesen sein. Das noch mal anzugehen und auf ein solches Niveau zu bringen, wird ganz bestimmt nicht gelingen. Man ist ja dann auch quasi ein Opfer der Zeit, des Alters.

Zurück zum Feuerfest: Mit Taina und The Hansons im Vorprogramm stehen zwei weitere Bands auf der Bühne im Scheeßeler Industriegebiet. Wie passt das alles zusammen?

Sommer: Mit Taina im Vorprogramm haben wir schon des Öfteren zusammen Konzerte bestritten, das hat immer ganz gut gepasst – nicht nur, weil die Kollegen mittlerweile auch Deutsch-Metal spielen. Oft trifft Vorbands ja das harte Los, vom Publikum ignoriert oder gar ausgepfiffen zu werden. Das war bei Taina nie der Fall. Ja, und die Hansons – wie soll ich es sagen: Die Hansons ist die Band unseres Steuerberaters. Der fragt sich immer – ich zitiere: „Wie man mit so einer Scheiße so viel Geld verdienen kann“. Aber eigentlich ist er ein ganz netter Typ und wir dachten uns, dass es eine lustige Idee sei, wenn die Band im Vorfeld ein bisschen Rock’n’Roll macht.

Vier Auftritte können Ihnen in Scheeßel niemand mehr nehmen. Welcher war persönlich der Aufregendste?

Delic: Für mich war das definitiv 2005 die 1 200-Jahr-Feier. Ich war damals bis zum letzten Moment wirklich skeptisch, ob unsere Musik auf einem Stadtfest überhaupt bei den Leuten ankommen würde. Aber das tat es zu meiner großen Überraschung. Der Platz war mega-voll, die Leute sind ordentlich abgegangen – dabei hatten wir noch nicht mal mit einer aufwendigen Show aufwarten können. Sommer: Woran ich mich noch sehr gut erinnern kann: Bei diesem Konzert hat mein damals fünfjähriger Sohn seinen Papa das erste Mal auf der Bühne spielen sehen. Er war zwar in der zweiten Konzerthälfte eingepennt, aber ist seitdem ein großer Fan von Pyro und harten Klängen.

Zum Schluss wieder eine Frage, die Sie sicher schon mal in dieser Form gehört haben: Worauf dürfen sich die Besucher beim Auftritt im September freuen?

Sommer: Auf eine exklusive Geburtstagsparty, denn unseren 20. Geburtstag werden wir nur mit dem Scheeßeler Publikum feiern. Tiedemann: Es wird auf jeden Fall Foodtrucks auf dem Gelände geben, die der Band angepasst sind. Aber keine Angst: Rohes Fleisch haben wir nicht im Angebot.

Das Feuerfest-Open-Air findet am Samstag, 2. September, an der Westerveseder Landstraße im Scheeßeler Industriegebiet statt. Beginn ist um 19 Uhr, der Einlass erfolgt bereits eine Stunde früher. Tickets im Vorverkauf sind zum Preis von 19,50 Euro (zuzüglich zwei Euro Systemgebühr) in der Scheeßeler Esso-Tankstelle, im Hol-ab-Getränkemarkt an der Bremer Straße sowie in der Geschäftsstelle der Rotenburger Kreiszeitung, Große Straße 37, in Rotenburg erhältlich. Auch im Internet unter www.hansaticket.de gibt‘s Karten. Weitere Infos auf Facebook.

