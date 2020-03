Engagement an allen Ecken

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Bewahrung des heimatlichen Kulturguts – das war einst das Motto, mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts der Grundstein für den Heimatverein Scheeßel gelegt worden war. Und dieses Motto, das zeigt sich beim Gang durch das Museum immer wieder aufs Neue, hat auch heute noch Bestand. Längst ist der Verein aus der Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Auch wenn seine Mitgliederzahlen stagnieren, wie Uwe Wahlers, der Vorsitzende, am Montagabend bei der Jahreshauptversammlung im Meyerhof verkündete. 15 Mitglieder seien im vergangenen Geschäftsjahr ausgetreten oder gestorben, acht Personen eingetreten – mache noch 422 Mitglieder. „Das Wichtigste für mich sind nicht die Zahlen, sondern dass man merkt, dass dieser Verein lebt!“ Merken würde man dies vor allem bei den Veranstaltungen, für die sich immer ausreichend Helfer – auch mitunter solche, die gar nicht Mitglied seien, finden würden. Und ebenso für die Aufsichten im Kunstgewerbe- und im Heimathaus, freute sich Wahlers, gäbe es keine personellen Engpässe.

Zwei „Altgediente“ hob er in diesem Zusammenhang besonders hervor: Helga Behrens und Wolfgang Opitz. Beide ernannte der Vorsitzende an dem Abend zu Ehrenmitgliedern. Während Erstere sich aufgrund ihrer Leistung in der Kultur- und Heimatpflege um die Auszeichnung verdient gemacht hatte – Behrens ist bei den Blaudruckern, den Ausstellungen im Kunstgewerbehaus und den Führungen durch alle Museumsabteilungen ehrenamtlich tätig –, konnte Opitz für seinen Einsatz bei den Bauvorhaben und den Ausstellungseinrichtungen beim Vereinsvorstand „punkten“. Darüber hinaus leitet er die vereinseigene Gruppe der Junghandwerker. „Es gibt nicht viele, die das über viele Jahre so kontinuierlich machen, wie ihr es macht“, stellte Wahlers fest. Was Helga Behrens wiederum zur Bemerkung verleitete: „Es war uns immer ein Vergnügen!“

Das gelte laut Gemeindevertreter Stefan Behrens, der in Vertretung der Bürgermeisterin an der Versammlung teilnahm, auch für die organisatorische Zusammenarbeit mit dem Heimatverein hinsichtlich der letztjährigen Premiere zum „Museumsdag & Markt an de Beek“. „Die Kooperation hat uns wirklich Spaß gemacht, daran möchten wir gerne festhalten“, fand er lobende Worte und verwies schon jetzt auf eine Neuauflage am 1. Mai. Erwartungsfroh blicke er auf die Eröffnung der Blaudruckausstellung in gut zwei Wochen. „Das Projekt wird für den Heimatverein ein Aushängeschild von überregionaler Bedeutung sein“, sei er überzeugt. „Eine Bedeutung, die wir heute noch gar nicht ermessen können.“

Wie viel produktives Input alleine in das Blaudruckprojekt gesteckt wurde, machte Museumsleiter Nils Meyer deutlich. Demnach habe die Abteilung um Annerose Rathjen in der Vorbereitung rund 780 ehrenamtliche Stunden geleistet. „Ich weiß, dass ja schon immer viel im Heimatverein auf das Ehrenamt gesetzt wurde, aber das ist schon eine unglaubliche Leistung“, befand Meyer. Zu sprechen kam er auch auf die Umwidmung des Schafstalls zu einer museumspädagogischen Werkstatt, die unter anderem Schulklassen zur Verfügung gestellt werden solle. Entsprechende bauliche Maßnahmen seien dafür schon in Angriff genommen worden. Ebenso wies er auf die anstehende Re-Zertifizierung des Museums für weitere sieben Jahre hin. Und auch die Besucherzahlen ließ er nicht unerwähnt: 16 553 Menschen seien 2019 gezählt worden – „und das lag an den tollen Veranstaltungen, die wir wieder gemeinsam gewuppt haben.“ Wahlen zum Vorstand standen in der mit rund 50 Anwesenden gut besuchten Versammlung dieses Mal nicht auf der Agenda. Dafür aber Berichte aus den einzelnen Vereinsabteilungen sowie die Ehrung einiger Jubilare. So können Edith Dittmer, Heike Klee und Andreas Kruse auf jeweils 25 Jahre im Heimatverein zurückblicken, während Heinrich Schatt und Heinrich Wahlers es auf je ein halbes Jahrhundert Zugehörigkeit bringen.