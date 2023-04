Endlich wieder Kreischützenfest in Abbendorf und Hetzwege

Von: Judith Tausendfreund

Dirk Abeling plant alles exakt durch, hierbei hilft ihm eine große Skizze. © Tausendfreund

Durch die Pandemie konnten in den letzten Jahren keine Kreisschützenfeste stattfinden. Nun endlich wird es einen neuen Auftakt geben. In diesem Jahr findet das Fest in Abbendorf/Hetzwege statt, der dortige Schützenverein rechnet mit zahlreichen Gästen.

Abbendorf/Hetzwege – Ein Kreisschützenfest, das ist etwas ganz Besonderes. Und wer könnte das besser wissen als Dirk Abeling. Der 71-Jährige ist seit 30 Jahren Mitglied im Schützenverein Abbendorf-Hetzwege, seit 28 Jahren bekleidet er das Amt des Vorsitzenden. „Im nächsten Jahr höre ich auf. Aber ich wollte noch einmal das Kreisschützenfest mit allen Mitgliedern des Vereins auf die Beine stellen“, beschreibt er einen Wunsch, der in Erfüllung geht.

Abeling ist insofern Profi, was dieses ganz besondere Fest angeht, als das er es schon zum wiederholten Male auch als Organisator miterlebt. Denn im Jahr 2012 feierte sein Verein das 100-jährige Bestehen. Und auch damals wurde das Kreisschützenfest ausgetragen, gut 1400 Gäste kamen.

Man sei relativ gelassen, was die Vorbereitungen angehe, schildert er. Eben aufgrund der Vorerfahrungen. Ein Teil der damaligen Mannschaft ist nach wie vor dabei. Einige Erfahrungswerte von damals sind noch präsent. Allerdings ist trotz allen Erfahrungen diesmal alles ein wenig anders. Denn in den letzten Jahren wurden alle Schützenvereine durch die Pandemie gebremst. Dementsprechend ist es nun schwer, eine Prognose zu erstellen. Wie viele Gäste werden kommen, mit welchen Größen gilt es zu planen? Das sind die Fragen, die Abeling und seine Leute umtreiben.

Zwei Teams kümmern sich um die Vorbereitungen

Zwei Teams haben sich gebildet, ein Planungsausschuss und ein Festausschuss. Beide Gremien tagen aktuell noch alle paar Wochen, später werden sich die Termine häufen. Insgesamt sind es knapp 20 Mitglieder, die sich aktiv um die Vorbereitungen kümmern.

Im November 2022 hatte sich der Verein beworben, jetzt langsam werden die Planungen zum Fest immer konkreter. Allerdings planen nicht nur die Schützen, auch die Dorfbewohner werden in die Vorbereitungen miteinbezogen – so wie das auch schon bei früheren Festen der Fall war. Beispielsweise beteiligen sich die Einwohner an der Dekoration des Zelts und der Ortschaften, auch in Sachen Kuchenspenden setzen die Schützen auf die Unterstützung aus den beiden Ortschaften. Zum Dank werden die Helfer dann auch eingeladen, ohne Eintritt am Fest teilzunehmen. Auch ein Helferabend ist nach dem großen Fest geplant. „Wenn viele mitmachen, das wäre schon gut“, hofft Abeling.

Der Schießstand beinhaltet sieben Plätze und ist topmodern ausgestattet. © Tausendfreund

Drei Tage wird gefeiert

Das große Festwochenende ist für die Tage vom 11. bis zum 13. August geplant. Der Freitag startet mit einem Zeltabend und der dort stattfindenden Disco. „Die Planungen zur Disco übernimmt federführend die Dorfjugend der beiden Ortschaften“, erklärt Abeling. Am Samstagabend wird es von 19 bis 22 Uhr einen Kommersabend geben. „Traditionell haben sich bei diesem Abend die Institutionen aus den Dörfern vorgestellt“, weiß der Vorstandsvorsitzende. Zwei Heimatvereine bestehen in den beiden Ortschaften, ein Kindergarten, eine Grundschule, die Feuerwehr, der Sportverein – sie alle könnten an diesem Abend Präsenz zeigen, noch ist das alles aber nicht final geplant. „Das Dorf soll sich auf dem Fest darstellen“, umschreibt Abeling den Abend, so wie er auch bei anderen Kreisschützenfesten gestaltet wird. Aktuell sind es zahlreiche Überlegungen, die geprüft werden. Am Ende geht es immer darum, dass die Gäste unterhalten werden wollen und das möglichst gut. Der Sonntag wiederum wird dann vom Kreisschützenverband veranstaltet, der Schützenverein Abbendorf-Hetzwege ist dann „nur“ der Ausrichter des Festes. „Das Programm steht, der Rahmen ist vorgegeben.“

Freunschaften werden auf dem Fest gepflegt

Das diesjährige Kreisschützenfest wird das erste sein, welches seit vier Jahren stattfindet. Wenn dieser Auftakt bewältigt ist, soll ein jährliches Fest wieder zur Normalität werden. 2024 wird der Schützenverein Hassendorf und 2025 der in Bartelsdorf das Fest ausrichten. „Ein Kreisschützenfest ist vor allem ein Event, auf dem man Menschen trifft, die man sonst oft das ganze Jahr nicht sieht“, so Abeling weiter. „Es gibt sogar reine Kreisschützenfestfreundschaften, die seit Jahren als solche gewachsen sind.“ Abeling rechnet am Samstag mit etwa 1 000 Gästen, für den Sonntag sogar mit 1 500 Gästen. „Wir wollen und werden das sorgsam vorbereiten, zum Beispiel für ausreichend Parkplätze sorgen“, betont er. Es ist ihm wichtig, dass kein Chaos ausbricht, sondern das Fest wirklich perfekt wird. Schon jetzt hat er sich eine große Skizze angefertigt. Mit dieser visuellen Hilfe kann er weiterplanen, etwa wo es Parkplätze geben wird oder an welchen Stellen etwas ausgeschildert werden muss. In den beiden Vorbereitungsteams wurden Schwerpunkte erarbeitet: Parkplätze klären, Einladungen erstellen, der Umzug am Sonntag, die Finanzen im Blick behalten und nicht zuletzt die Schießwettbewerbe. Diese beginnen schon am 30. Juli, die Proklamationen finden dann während des eigentlichen Schützenfestes statt. „Jetzt brauchen wir nur noch das passende Wetter, dann läuft das alles“, da ist sich Dirk Abeling sicher.