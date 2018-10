Am Ende eines steinigen Wegs

Gemeinde weiht Waldfriedhof in Westerholz mit Feierstunde ein

+ Urnenbestattungen in der Natur an den Wurzeln eines Baumes sind eine Alternative zur herkömmlichen Bestattungsform. - Fotos: Ujen

Westerholz - Von Ursula Ujen. Zur Einweihung des neuen Waldfriedhofs in Westerholz hatten am Freitagnachmittag Heino Dreyer und Hartmut Klee sowie die weiteren vier Mitglieder der Waldfriedhof Westerholz GmbH als Betreiber der Anlage eingeladen. In seiner Rückschau beschrieb Dreyer den schwierigen Weg, der zurückgelegt werden musste, um die einstige Idee von Karl-Heinz Fahlbusch und ihm selbst in die Realität umzusetzen.