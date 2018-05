Emmi & Willnowsky im Westerescher Hof: Gekommen, um zu lachen

Westeresch - „Gekommen, um zu lachen“ – so ließe sich die mit dem festen Amüsierwillen aufgeheizte Atmosphäre beschreiben, die schon vor dem Auftritt von „Emmi & Willnowsky“ im ausverkauften Westerescher Hof herrschte. Schon Bobby Wahlers‘ Begrüßung im Namen des „W´escher Kult“, der das schräge Comedy-Duo zum zweiten Mal verpflichtet hatte, wurde mit reichlich Lachern wie bei einer ausgelassenen Klassenfahrt bedacht. Kein Wunder, dass die beiden Musik-Comedians und Botschafter des zotigen Humors jenseits jeglicher Gürtellinien sich auch selbst eine Wiederauflage der Auftaktveranstaltung aus 2016 gewünscht hatten – ein solches Publikum befeuert.

Denn: Das „russische Zarenzipfelchen“ am Klavier und die „Gülleprinzessin“ in Glitzerrobe als unglücklich verheiratetes (Bühnen)-Ehepaar sind beim Abschießen nicht immer neuer, aber zumeist bitterböser Scherze am besten, wenn sie spontan sind. Und dazu hatten die beiden selbsternannten „Botschafter der wahren Liebe“ – so wenig ernst gemeint wie so ziemlich alles an diesem Abend –, reichlich Gelegenheit: Im Nu kannten sie Namen und Berufe so ziemlich der gesamten ersten Reihe, von Jens dem Landwirt bis zum Bremer Vertriebsmann für Waagen. Und auch Westervesede avancierte zum Running Gag – ebenso wie der Dialog mit Janine aus der ersten Reihe, die nicht zur Show gehöre und harsch mit „das ist hier keine Waldorfschule, wo sich jeder einbringen kann“ ermahnt wurde.

Dabei ist die Grundstruktur auch im neuen Programm die alte: Altes Ehepaar trägt den Rosenkrieg verbal und musikalisch auf der Bühne aus und ätzt lustvoll gegeneinander und gegen alles, was den Fehler macht, sich als Opfer anzubieten: Flüchtlinge, junge Männer (beide Gruppen im Beuteschema des XL-Vamps Emmi) oder die Männergruppe aus Scheeßel. Die umgedichteten Gassenhauer (aus Peter Alexanders„Kleiner Kneipe“ wird „Die kleine Beule auf unserer Nase“) animieren zum Mitsingen und Mitschunkeln.

Auch für Plattitüden-Skeptiker erlebenswert

Im Heimatlied heizt Christl von der Post mit dem E-Bike durchs Zillertal, im abgewandelten Disneysong „Der Schöne und das Biest“ reimt sich „Fluch“ auf „Mundgeruch“ und in „Bin ich senil?“ werden die Vorzüge von Demenz und Inkontinenz besungen. Den Klimawandel-Rap aka Menopausensong „Mir ist schon ganz heiß“ kommentiert der radebrechende Russe süffisant mit „meinen Echo behalt ich aber“ – es sind Kommentare wie dieser, die den Abend auch für Plattitüden-Skeptiker erlebenswert machen.

Die meisten Zuschauer wussten jedoch schon vorher, worauf sie sich einlassen – und sind genau deswegen hier. Helmut Behrens, einer der Sponsoren, ist von den Socken: „Noch besser als letztes Mal“. Günther Saxer, zum ersten Mal dabei und wohl einer der wenigen, der nicht wusste, was ihn erwartet: „Herrlich, einfach mal lachen und die Seele baumeln lassen.“

Mit einer Ode an Scheeßel endet der zweistündige Parforceritt durch die Niederungen des guten Geschmacks. Die beiden Comedians und das Westerescher Publikum: Zusammen sind sie gnadenlos. - hey