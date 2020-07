Einweihung ohne Pauken und Trompeten

Westervesede – So bedauerlich es auch ist: Eine Einweihung im großen Stil, die wird es für das umgebaute DGH in Westervesede, für welches momentan noch einige Restarbeiten stattfinden, nicht geben. Gänzlich ohne offiziellen Akt soll das Schmuckstück, das die Gemeinde dank üppiger Fördergelder hat herrichten lassen können, aber nicht an die Dorfgemeinschaft übergeben werden. Das bekräftigte jedenfalls Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) bei der jüngsten Ortsratssitzung. „Mir wäre sehr daran gelegen, dass wir trotz der Corona-Bedingungen etwas Nettes machen können“, bezog sie zu einer Frage von Ortsratsmitglied Kerstin Heitmann Stellung. Diesbezüglich wolle die Gemeinde mit den Westervesedern aber noch Ideen austauschen.

Auch wagte die Verwaltungschefin eine Prognose abzugeben, ab wann das DGH für die Dorfgemeinschaft, respektive für die Vereine, wieder zugänglich sei: „Wir haben als Verwaltung angepeilt, dass die Räume vom Grunde her mit Beginn des neuen Kindergartenjahres wieder in Benutzung gegeben werden können.“ Allerdings seien Mitte August voraussichtlich noch nicht alle Aktivitäten wieder uneingeschränkt möglich. So seien im sportlichen Bereich unter Umständen Hygienekonzepte vorzulegen. „Da müssen wir mit allen Einzelnutzern noch ins Gespräch gehen.“ Private Feiern, kündigte Dittmer-Scheele an, würden dann aber wohl noch nicht möglich sein.

Was den Kindergarten betrifft, für den im hinteren DGH-Bereich ein großzügiger Anbau geschaffen wurde, wird die Gruppe zum neuen Betreuungsjahr aller Voraussicht nach mit 20 Mädchen und Jungen an den Start gehen können. „Womöglich ergeben sich da aber noch ein paar Verschiebungen“, erklärte die Bürgermeisterin, die die Gelegenheit am Schopf packte, den Westerveseder Einwohnern für deren erbrachte Eigenleistungen – unter anderem hatten die den Weg zum Haupteingang selbst erneuert – ihren Dank auszusprechen. lw