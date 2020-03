Einsatz für eine gesunde Umwelt

Bartelsdorf – Käferbefall und anhaltende Trockenheit haben den Wäldern auch der Region um Rotenburg massiv zugesetzt. Laut aktuellen Schätzungen sind bundesweit 2018 und 2019 mehr als drei Millionen Fichten durch einen Borkenkäferbefall gestorben. Zudem sind dem aktuellen Zustandsbericht zufolge etwa 82 Prozent aller Waldbäume krank. Dieser Situation wollen die Mitglieder des Rotary Clubs Rotenburg (Wümme) etwas entgegensetzen und haben sich entschieden, an der bundesweiten Rotary-Baumpflanzaktion teilzunehmen. Auf einem Waldstück zwischen Veersebrück und Bartelsdorf haben sie sich dafür nun am Wochenende zum ersten Spatenstich getroffen.

Unter fachkundiger Anleitung von Falk Lutosch, langjähriges Mitglied des Rotenburger Rotary Clubs, bis 2004 Leiter des Niedersächsischen Forstamts Rotenburg und bis 2016 an der Spitze der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) im Landkreis Rotenburg, setzten viele Clubmitglieder insgesamt 640 Pflanzen in den Boden des 1,5 Hektar großen Gebietes. In sieben Reihen pflanzten die Rotarier neben elf Stileichen, zehn Birken und drei Esskastanien auch große Sträucher wie Weißdorn (50), Vogelbeere (50), Salweide (20), Traubenkirsche (20) und Vogelkirsche (20) sowie mittlere und kleinere Sträucher wie Hasel, Holunder, Schneeball Faulbaum, Hundrose, Ohr und Aschweiden.

„Wir haben bewusst auf eine sehr vielfältige Mischung gesetzt“, so Lutosch. Denn Mischwälder – so die Expertenmeinung – würden wechselnden klimatischen Bedingungen deutlich besser standhalten.

Bis die Pflanzen in der Erde waren, ist harte Knochenarbeit angesagt gewesen. Mit Holzlatten als Schablonen legten die Pflanzteams die Abstände der Bäume und Sträucher voneinander fest. Dann buddelten die Helfer los.

Alle Wurzeln wurden von Lutosch mit einem Beil beschnitten, ehe die Pflanzen in den Boden wanderten. Dabei achtete das Pflanzteam darauf, dass es die Bäume tief genug setzte. „Ihr müsst die Erde dann rund um die Pflanze gut antreten“, machte der Experte darauf aufmerksam, dass jeder Baum oder Strauch festsitzen muss. Damit die Pflanzen gut geschützt sind, bauten die Rotarier einen Zaun mit Spanndraht um das Areal.

Rotary steht weltweit für selbstloses Helfen. Dazu gehört inzwischen neben der Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen auch das Eintreten für die Natur. Birgit Karkmann-Renner, amtierende Präsidentin des Rotenburger Rotary Clubs ist überzeugt: „Jeder Baum hilft, dem Waldsterben entgegenzuwirken. Wir freuen uns, mit der Baumpflanzaktion einen kleinen Beitrag zur Wiedergesundung unserer grünen Lunge leisten zu können.“

Die Baumpflanzaktion des Rotary Clubs ist nur eine von vielen in der Region. 55 der insgesamt 68 Rotary Clubs mit seinen rund 3 300 Mitgliedern im Distrikt 1850 haben sich seit 2017 an der Rotary-Baum-Pflanzaktion beteiligt. Im Distrikt (er reicht von der Nordsee bis Osnabrück sowie von der niederländischen Grenze bis Rotenburg) wurden 7 800 Bäume im Wert von 74 000 Euro gepflanzt. Zusätzlich wurden 20 500 Euro für Pflanzaktionen an „Plant for the Planet“ oder vergleichbare Gruppen gespendet.

Seit 2017 wurden weltweit 1,2 Millionen Bäume gepflanzt, informierte die Pressewartin des Clubs, Stefanie Siegmund, am Rande der Pflanzaktion. go