Vom Einpacken und Auspacken

Umzug: Verwaltungsmitarbeiter leben sich in ihren Ausweichquartieren ein

+ Die ersten Verwaltungsmitarbeiter haben das Beeke-Forum schon in Beschlag genommen.

Scheeßel – Im Flur des Beeke-Forums stapeln sich die Kartons. Mehr als 100 werden es wohl sein. Gerade noch standen sie zum großen Umzug im Rathaus bereit, gefüllt mit Aktenordnern, PCs und was ein Verwaltungsmensch noch so alles zum Arbeiten braucht. Nun, nach dem Transport, heißt es also wieder auspacken – und sich häuslich einrichten. Schließlich wird das Team vom Fachbereich Inneres und Schulen hier, in ihrem baulich hergerichteten Ausweichquartier am Vareler Weg, ein ganzes Jahr verbringen. Wie auch die Bürgermeisterin nebst ihrer Sekretärin sowie die Belegschaft der Finanzwirtschaft. „Ein paar Kisten werden heute noch ausgepackt – dann ist das meiste geschafft“, sagt Stefan Behrens von der Gemeinde, der, wie ein Großteil der übrigen knapp 30 Verwaltungsmitarbeiter für die kurz vor dem Start stehende Modernisierung und Erweiterung des Rathauses Platz machen und mit Sack und Pack in andere Liegenschaften umziehen muss. Das erfordert nicht nur logistische Planung (die einzelnen Rathausabteilungen ziehen nach und nach in ihre Übergangsquartiere), sondern auch eine entsprechende technische Infrastruktur. Auf die mussten am Mittwoch die Neuankömmlinge im Beeke-Forum noch weitestgehend verzichten. „Bis zum Ende der Woche soll die ganze EDV aber zum Glück voll betriebsfähig sein“, meint Behrens. Dann sei man auch telefonisch wieder erreichbar.