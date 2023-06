In Toiletten-Spülung eingeklemmt: Hurricane-Feuerwehr rückt mit Zelthering an

Von: Andreas Schultz

Wenn der Finger in der Spül-Einrichtung der Toilette klemmt: Auch das ist ein Fall für die Feuerwehr der Gemeinde Scheeßel, die auf dem Hurricane Festival die Stellung hält.

Scheeßel – Die brennende Gaskartusche ist der Klassiker unter den Einsätzen, welche die Feuerwehr Scheeßel während des Hurricane Festivals zu bewältigen hat. Aber auch der eine oder andere etwas schräger gelagerte Fall kommt den rund 40 Kräften unter, die tagsüber auf dem Festival die Stellung halten: zum Beispiel ein Finger, der in der Klospülung klemmt.

Ein Zelthering dient der Befreiung auf Hurricane-Toilette

Wie die junge Frau das am Freitag geschafft hat, ist nicht überliefert. Die Lösung der Situation hingegen schon: „Der Finger der Frau konnte unter Zuhilfenahme eines Zeltherings gelöst werden“, sagt Feuerwehrpressesprecher Frithjof Hellwege. Ansonsten hatten die Brandschützer es bis Samstagmittag mit einem brennenden Müllcontainer zu tun – ansonsten ist es bislang eher ruhig.

Haben das Branschutzgeschehen im Blick: Steffen Peters (v.l.), Dirk Behrens, Dieter Apel, Ralf Meyer und Frithjof Hellwege. © Schultz/Köhnken

Das bestätigt auch Gemeindebrandmeister Dieter Apel. „Hier ist ein bisschen tote Hose. Nur diesmal ohne die Toten Hosen“, scherzt er. Bis am Freitagnachmittag ist die Kühlung des Behandlungszelts des DRK noch der aufregendste Einsatz des Tages: Aufgrund der großen Hitze stellen die Ehrenamtlichen angenehmere Temperaturen in dem Zelt her. Dass es für die Brandschützer weniger zu tun gibt, ist aus Sicht von Hellwege „ein sehr erfreulicher Trend“, der sich durch die zurückliegenden Jahre zieht.

Das Leihfahrzeug von der Feuerwehr Hellwege bricht zum Brand einer Gaskatusche auf. © Schultz

Die Meldeempfänger piepen – mitten im Gespräch mit der Kreiszeitung kommt die Lage rein: undichte Gaskartusche im südlichen Campingbereich des Veranstaltungsgeländes. Für die Brandschützer ist das die Gelegenheit, mal das Tanklöschfahrzeug ins Rennen zu schicken, das sie sich extra für den Festivaleinsatz von der Feuerwehr Hellwege besorgt hat. 2000 Liter Wasser gehen in dessen Tank. Da dürfte auch die Gaskartusche schnell gelöscht sein. Das ist auch besser so: Immerhin sorgt die anhaltende Hitze für ein erhöhtes Risiko von Flächen- und damit auch von Waldbränden, eine Gefahr für die Baumbestände auf dem Festivalgelände und damit auch für die Besucher.

Volle Konzentration beim Einsatz von Pyrotechnik beim Hurricane

Und sonst? Die auf drei Standorte verteilten Kräfte – in Scheeßel beim Bauhof, neben der Forest Stage auf dem Gelände, und in Westervesede – kümmern sich unter anderem auch um die Sicherheit, wenn Künstler auf der Bühne Pyrotechnik zum Einsatz bringen. Brandwache nennt sich das. Laut Apel gibt ein von den Veranstaltern organisierter Sachverständiger Einschätzung darüber ab, welche Maßnahmen notwendig sind. Die Brandschützer greifen diese Empfehlungen dann auf, stellen etwa an strategischen Stellen mit Sand gefüllte Eimer und Feuerlöscher ab.

Darüber hinaus herrscht Bereitschaft. „Wir sind für den Zeitraum des Festivals quasi Berufsfeuerwehr“, sagt Hellwege. Und das als Ehrenamtliche. „Man darf nicht vergessen, dass sich fast alle, die hier sind, für den Dienst hier mehrere Tage Urlaub genommen haben“, fügt Apel hinzu. Immerhin haben die Freiwilligen mit dem Standort neben der Forest Stage einen recht guten akustischen Eindruck davon, wer spielt. „Das ist schon spannend“, sagt Apel.