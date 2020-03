Jan Gerlach setzt in seiner Scheeßeler Praxis vermehrt auf Telemedizin

Video-Hausarzt geht online

+ © Warnecke Das Internet macht‘s möglich: Jan Gerlach übernimmt die ersten Patienten per Videochat. © Warnecke

Scheeßel - Rezepte am Telefon, Videosprechstunde, Hotlines: In Zeiten der Corona-Pandemie appelliert der Scheeßeler Hausarzt Jan Gerlach an die Patienten, das eigene Verhalten zu überprüfen – und auf keinen Fall unangemeldet mit einem Atemwegsinfekt in die Praxis zu gehen. „Wir setzen als eine der Ersten in der Gegend zunehmend auf die Videosprechstunde“, sagt der Allgemeinmediziner, dessen Praxis am Meyerhof liegt.