„Eine Wertschöpfung auch vor Ort“

Wohlsdorf/Rotenburg – Windräder machen krank, töten Tiere, verschandeln die Landschaft und treiben die Strompreise in die Höhe, argumentieren Windkraft-Gegner. Dirk Trochelmann (41) aus Wohlsdorf und sein Bremer Kollege Florian Massante (39) haben naturgemäß eine andere Sicht auf die Dinge. Beide gehören sie der aus fünf Mann bestehenden Windpark Wohlsdorf GbR an, die zwischen Rotenburg und Wohlsdorf einen neuen Windpark betreiben will. Im Interview äußern sich beide zu den Plänen.

Gerade um Windkraft entbrennt auch im Landkreis immer wieder eine Diskussion. Wie erleben Sie das?

Dirk Trochelmann: Windparks sind nun mal landschaftsprägend und viele Bürger können sich hiermit nicht anfreunden. Obwohl die Mehrheit der Bürger die Anlagen befürwortet, hört die Begeisterung in unmittelbarer Nähe zu ihnen auf und der sogenannte Nimby-Effekt, also „not in my backyard“, stellt sich ein. Nach dem Motto: Grüner Strom gerne, aber bitte nicht vor meiner Haustür.

Florian Massante: Außer den Bürgerwillen gilt es ja auch noch viele weitere Faktoren wie Politik, Naturschutz, kommunale Belange sowie die Landesplanung zu berücksichtigen. Da kommt viel Zündstoff zusammen. Ich finde, dass man hierbei das große Ganze vernachlässigt – nämlich das politisch gewollte Ziel der Erreichung der Klimaziele.

Trochelmann: Überdies bleibt auch zu berücksichtigen, dass für eine sichere Energieversorgung Staaten bereit sind, militärische Konflikte auszutragen. Wir haben mit der Windenergie einen mittlerweile konkurrenzlos günstigen und autarken Energieträger verfügbar. Volkswirtschaftlich betrachtet stellt dies einen enormen Vorteil dar. Wir werden in Deutschland durch die langfristig sehr günstigen regenerativen Energieträger eine Reindustrialisierung sehen, ähnlich wie durch den Schiefergasboom in den USA ausgelöst, nur eben mit umweltfreundlichem CO2-Fußabdruck.

Wer profitiert denn nun eigentlich von dem geplanten Park?

Massante: Um bei der eigentlichen Sache zu bleiben: erst einmal das Klima und somit die nachfolgenden Generationen. Des Weiteren erzielen wir mit dem Park eine direkte Wertschöpfung vor Ort. Wir generieren mit ihm elektrischen Strom, welcher etwa 120 000 Menschen versorgen kann. Der Verkauf des Stroms erwirtschaftet Gewinne, die vor Ort versteuert werden. Durch Zahlungen von Pachten an die Landeigentümer erhöht sich die regionale Kaufkraft. Sowohl bei der Installation des rund 60 Millionen Euro teuren Parks als auch bei dessen Wartung über 30 Jahre werden regional Arbeitsplätze geschaffen.

Trochelmann: Darüber hinaus planen wir eine lokale finanzielle Beteiligungsmöglichkeit der Anwohner. In Zeiten von Negativzinsen ist dies eine hervorragende Anlagemöglichkeit, welche sich schon bei vielen Windparks ergeben hat. Diese Beteiligungsmöglichkeit wird zugänglich sein für Anwohner in einem Umkreis von 2 000 Metern um den Windpark.

Wie wird die Anlage am Ende eigentlich aussehen?

Massante: Wir planen einen langsam laufenden Anlagentyp von Vestas mit einer Nennleistung von 5,6 Megawatt.

Im benachbarten Bartelsdorf, wo es schon einen großen Park mit 16 Windrädern gibt, dürften einige Bürger das Projekt besonders skeptisch sehen. Man fühle sich schon jetzt regelrecht von den Anlagen umzingelt, wird dort von Einzelnen argumentiert. Nun kommen noch acht weitere Windkraftanlagen in Sichtweite hinzu.

Trochelmann: CO2-freie Windenergie ist nun mal eine Art öffentliches Gut. In der Volkswirtschaftslehre wird oftmals ein Stadtpark als Beispiel herangezogen, alle wollen ihn nutzen, aber keiner will in pflegen. Leider kann man sich nicht immer die Standorte aussuchen. Bei der Regionalplanung gibt es viele Restriktionen zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die Abstände zur Wohnbebauung, den Naturschutz, Belange der Luftfahrt sowie viele weitere Einschränkungen bei der Auswahl von geeigneten Flächen zur Windenergienutzung. Um trotzdem der Windenergie substanziell Raum zu schaffen, müssen eben auch neue Windparks hinzugebaut oder bestehende erweitert werden. Es ist schließlich ein gesellschaftlicher Konsens, auf eine regenerative Energieversorgung umzustellen. Wir gehen aber auch die technisch und gesetzlich möglichen Wege und werden eine bedarfsgerechte Befeuerung der Windkraftanlagen einrichten. Die „blinken“ also nur, wenn ein Flugobjekt sich in die Nähe begibt.

Massante: Darüber hinaus haben wir angeboten, die Elektromobilität zu fördern, indem wir in Bartelsdorf, Rotenburg und Wohlsdorf jeweils eine Elektrotankstelle einrichten. Dies ist noch mit der jeweiligen Kommunalpolitik gemeinschaftlich zu entwickeln.

Herr Trochelmann, Sie sind der Akteur vor Ort, die Betreiberfirma hat ihren Sitz aber in Lilienthal. Geht die Gemeinde Scheeßel also leer aus, was die Gewerbesteuereinnahmen aus dem Projekt betrifft?

Trochelmann: Zunächst entfallen ja nicht nur Gewerbesteuern auf die Erträge aus dem Windpark, sondern auch weitere Steuerarten, die den Kommunen über Umlageschlüssel zu Gute kommen. Die Betreiberfirma hat ihren Sitz in Rotenburg, dort fällt das Gros der Gewerbesteuer an. Die Gemeinde Scheeßel wird aber nicht leer ausgehen: 70 Prozent der Gewerbesteuer wird an die Kommune gerichtet, in der auch der Windkraftanlagenstandort ist.

Was hat Sie persönlich dazu bewogen, in das Geschäft mit der Windkraft einzusteigen?

Trochelmann: Bereits im Studium habe ich einen Vortrag zum Thema Windenergie gehalten, damals war ich von der Technik fasziniert.

Wie sind Sie planerisch bei der ganzen Sache vorgegangen? Wo gab es Hürden, was hat Sie im positiven Sinne überrascht?

Massante: Wir sind jetzt seit sieben Jahren mit der Planung des Parks beschäftigt. Diese haben wir immer transparent in der Öffentlichkeit kommuniziert. Die größten Hürden ergaben sich bei der Berücksichtigung der Radaranlage in Visselhövede. Hier war wirklich Millimeterarbeit gefragt. Positiv überrascht wurden wir bisher aber leider noch nicht.

Welchen Spielraum gäbe es zukünftig noch, den Bestandspark zu erweitern?

Trochelmann: Da sehen wir keine Möglichkeiten mehr. Bundesweit wird seit Kurzem ein Abstand von 1 000 Metern zur Wohnbebauung gefordert, diesen Abstand hatte die Regionalplanung des Landkreises bereits mit dem Beginn der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms definiert.

Wie steht es um Ihr Vorhaben, eine Windparkstiftung ins Leben zu rufen?

Massante: Wir haben bereits frühzeitig die Einrichtung einer Stiftung beschlossen und uns dazu auch öffentlich verpflichtet. Für jedes in Betrieb befindliche Windrad werden wir 2 000 Euro jährlich dort einbringen. Der Stiftungszweck wird gemeinnützig und lokal begrenzt sein, also auch in einem Umkreis von 2 000 Metern.

Und einen Lehrpfad zu regenerativer Energie soll es auch geben?

Trochelmann: Genau. Wie mit Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber besprochen, werden wir im Rahmen des Projektes einen solchen Lehrpfad einrichten. Wenn es dazu Vorschläge der Öffentlichkeit oder ortsansässiger Schulen gibt, sind wir gerne bereit, in einen Dialog zu treten.

Das klingt, als wolle man damit auch ein bisschen die Kritiker versöhnlich stimmen. Getreu dem Motto: Schaut her, wir wollen uns nicht nur an der Windkraft bereichern.

Trochelmann: Wir sind als Unternehmer der politische Erfüllungsgehilfe und setzen die durch die Politik gesteckten Ziele mittels Investitionen um. Von maßgeblicher Bedeutung ist es, die Gesellschaft von der Notwendigkeit und der ökologischen Effizienz dieser Technologie zu überzeugen. Eine Stunde Staubsaugen macht im aktuellen Strommix etwa 500 Gramm CO2. Wenn ein modernes Windrad drei Monate im Betrieb war, hat es sich bereits CO2-seitig amortisiert, kein anderer Energieträger schafft das. Weiterhin möchte ich darauf hinweisen, dass in unmittelbarer Nähe der Ortschaft Taaken eventuell ein Endlager für atomare Kernbrennstäbe eingerichtet werden könnte. Das sind die Altlasten vergangener Stromversorgung. Ich kann mir nicht vorstellen, meinen Nachkommen noch mehr davon zuzumuten. Daher ist Windenergie als ein Baustein der Energieversorgung unverzichtbar. Alternativ könnten wir auch auf Annehmlichkeiten der Zivilisation wie Internet oder frischen Kaffee verzichten. Aber ich glaube, das käme der Abschaffung von Fußball gleich.

Wenn es nach den Bundes-Grünen geht, sollen Windkraftbetreiber künftig rund 10 000 Euro pro Anlage und Jahr an die Kommunen zahlen, um die Akzeptanz für Windräder zu erhöhen. Was halten Sie davon?

Massante: Generell ist es eine gute Idee, eine lokale Beteiligungsmöglichkeit anzubieten – dies führt aber nicht an dem zentralen Problem vorbei, dass sich grundlegend in der Haltung der Gesellschaft etwas ändern muss. Strom kommt nicht einfach aus der Steckdose gekrochen. Viel konstruktiver wäre es, wenn Anwohner und Unternehmen in der jeweiligen Kommune von einem drastisch reduzierten Strompreis profitieren würden. Das wäre dann eine direkte Verbindung zwischen lokaler Stromproduktion und lokalem Nutzen, der einen Mehrwert für alle schafft. Dadurch würde sich lokal die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und es würden beispielsweise mehr Arbeitsplätze entstehen.

Wann ist mit der Inbetriebnahme des Parks zu rechnen?

Trochelmann: Voraussichtlich im ersten oder zweiten Quartal 2022. Wir planen, die Einweihung mit einem Windparkfest offiziell zu begehen.

Neun Windräder zwischen Wohlsdorf und Rotenburg

Insgesamt acht Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von 169 Metern, einem Rotordurchmesser von 150 Metern und einer Gesamthöhe über 244 Metern beabsichtigt die Windpark Wohlsdorf GbR, in dem neuen Park zu betreiben. Ihre Standorte liegen in dem im regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) ausgewiesenen Vorranggebiet zwischen Rotenburg und Wohlsdorf. Dort stehen schon jetzt zwei Windräder, von denen eines vor Errichtung der neuen Anlagen abgebaut werden soll. Insgesamt wären damit dann neun Windenergieanlagen in dem Park vorhanden.