Kir-Vorstandsmitglied Uwe Goldschmidt im Interview

Es ist ein Bild mit Symbol-Charakter. Bürgermeister Andreas Weber (l.) und Kir-Vorstandsmitglied Uwe Goldschmidt am La-Strada-Eröffnungsabend im vergangenen Jahr. Daumen hoch – die Stadt und die Kir stehen Seite an Seite. Das ist auch 2018 so.

Rotenburg - Von Guido Menker. Für die Kulturinitiative Rotenburg (Kir) wird es ein ganz besonderes Jahr: Denn zum zehnten Mal geht im Sommer der Straßenzirkus La Strada in der Kreisstadt über die Bühne. Aber die Kir steht ja nicht nur für La Strada allein, sondern hat noch sehr viel mehr im Angebot. Wir haben an Uwe Goldschmidt, Mitglied im zurzeit dreiköpfigen Vorstandsteam, ein paar Fragen gerichtet.

Herr Goldschmidt, vor einem Jahr gab es den großen Knall in der Kir. Inzwischen gehört die Kulturinitiative Scheeßel (Kis) nicht mehr dazu. Wie ist die Lage zurzeit im Verein?

Uwe Goldschmidt: Gut! Gerade in der Endphase des vergangenen Jahres haben wir viele positive Dinge erleben dürfen, die uns gezeigt haben, dass die Kir sehr vielen Menschen, aber auch Firmen und Betrieben in und um Rotenburg wirklich wichtig ist. In der Kir kann sich jeder – von Jung bis Alt - aktiv mit einbringen, sich selber kulturell betätigen (Chor, Theater, Tanz, Malerei, Maskenspiel etc.) und andererseits aber auch einfach Veranstaltungen genießen wie Konzerte, La Strada, wöchentliches Programm-Kino etc.

Es geht also beruhigt weiter. Welche Projekte stehen für 2018 an?

Goldschmidt: „Beruhigt“ wäre jetzt vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Sie halten ja gerade unseren Halbjahres-Flyer in Händen. Da sind bereits einige Besonderheiten enthalten wie das neue Stück von Rollentausch mit fünf Aufführungen im März in der THS. Aber auch die Release-Show von Taina am 24. März macht uns ein bisschen stolz. Auftritt in Wacken, dann bei PRO 7 und als Krönung Rotenburg! Genau hier – bei uns – wird die Band ihr zweites Album, das nur einen Tag vorher erscheint, erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Gleichzeitig startet die Kir hiermit eine lose Reihe von Metal-Abenden im Heimathaus mit großen Namen, aber auch mit Bands direkt aus der Region. Und die „more Maids“ Anfang Juni, ebenfalls im Heimathaus, sind für alle Irish-Folk-Fans ein absolutes Muss. Neben weiteren tollen Highlights auch in der zweiten Jahreshälfte – zum Beispiel Maybebop am 17. Oktober – freuen wir uns aber zudem sehr darüber, dass seitens der Stadt auch strukturell die Kulturarbeit weiter aufgewertet werden soll.

Stichwort La Strada. Zum zehnten Mal dürfen wir uns in Rotenburg auf den Straßenzirkus freuen. Ein Jubiläum, ein runder Geburtstag. Wie wird die Party ausfallen?

Goldschmidt: Wir sind wie immer sehr gespannt, was und wen Kathrin Bahr und Julia von Wild von „zweifellos.net“ auch in diesem Jahr wieder Fantastisches nach Rotenburg locken werden. Wir alle sind uns einig: Es soll ein besonderes Jubiläum werden. Rotenburg und umzu dürfen sich heute schon freuen.

Im Vorfeld hat es zuletzt erhebliche Diskussionen wegen der Kosten gegeben. Wie froh sind Sie, dass die Stadt nun doch dem Kir-Antrag entspricht und mit den Stadtwerken ein weiterer Unterstützer mit eingestiegen ist?

Goldschmidt: Total froh! Zur Stadt: Hier ist aus unserer Sicht eine weise Entscheidung getroffen worden, die zum einen den Menschen unglaubliche Freude bereitet und zum anderen für die gesamte Region eine hohe Strahlkraft hat. Und in welcher Kleinstadt laufen schon über 100 La Strada-Begeisterte rum, die das Ganze dann auch noch mit umzusetzen helfen? Zu den Stadtwerken: Die Stadtwerke unterstützen viele kulturelle Aktivitäten wie auch La Strada seit langer Zeit. Und um nun ein schönes Jubiläum mit zu ermöglichen, haben die Verantwortlichen ein Zeichen gesetzt und ihren Beitrag von sich aus deutlich erhöht. Das hat mich sehr gerührt und dankbar gemacht.

Kooperationen sind auf vielen Ebenen erforderlich, um ein Gesamtprogramm, wie es die Kir macht, überhaupt zu ermöglichen. Dazu zählt auch die Zusammenarbeit mit „zweifellos.net“, die La Strada auf die Beine stellt. Dort sind die Diskussionen in Sachen La Strada aus den vergangenen Monaten natürlich auch angekommen. Wie sehr hat das alles das Verhältnis belastet?

Goldschmidt: Überhaupt nicht! Wir wissen alle, was wir aneinander haben und dass niemand dieses Super-Event alleine auf die Beine stellen könnte. Und zu den drei Hauptsäulen „Stadt“, „Künstleragentur“ und „Kulturverein“ möchte ich ausdrücklich auch die Wirtschaft, die Kommunalpolitik und die Presse zählen.

Dennoch stellt sich die Frage, wie es mit der Kir weitergeht. Wann wird der Vorstand gewählt?

Goldschmidt: Hier sind die Vorgespräche in vollem Gange. Ein genauer Termin wird in Kürze festgelegt und bekannt gegeben.

Sie machen das ja nun schon ein paar Jahre. Wie schwer ist es aus Ihrer Sicht, mit einem Verein wie der Kir in einer Stadt wie Rotenburg Kulturprogramm zu machen?

Goldschmidt: Derzeit erleben wir aus Politik und Wirtschaft viel Schwung und Unterstützung. Die Theater-Situation soll weiter verbessert werden, ebenso wie die Möglichkeiten für gute Konzerte. Und Kultur findet heute nicht mehr in eigenen Kulturzentren statt, sondern zum Beispiel in den örtlichen Schulen. So profitieren alle Seiten von den Neuerungen und Anschaffungen. Nur für das Stadtkino wünschen wir uns einen eigenen Raum mit wirklichem Kino-Flair. Das wöchentliche Auf- und Abbauen setzt uns hier sehr zu. Und mit einem eigenen Raum könnte vielleicht sogar das Angebot ausgeweitet werden. Also, Sie sehen, man braucht schon auch einen langen Atem, aber es geht Vieles in einem guten Sinne voran.

Hätten Sie diese Entwicklungen im Vorfeld so erwartet?

Goldschmidt: Ja und nein! Überall dort, wo sich Menschen begegnen, die einander zuhören und ebenso kritisch wie selbstkritisch sind, passieren schöne Dinge. Dort macht die viele Arbeit Spaß!

Es geht ja bei der Kir vor allem um Vernetzung. Manche haben im vergangenen Jahr beklagt, dass es zu viele Vereine im Verein gibt. An welchen Stellschrauben muss da noch etwas gedreht werden?

Goldschmidt: Das hat sich aus unserer Vorstandssicht sehr stark verändert und spielt heute kaum noch eine Rolle. Ich bin – im Gegenteil – froh, dass es so viele Menschen im Verein gibt, die hier oder dort Verantwortung übernehmen. Und es dürfen gerne auch noch mehr werden. Schwierigkeiten treten mitunter auf, wenn Anforderungen von außen – wie Buchhaltung und Projekt-Abrechnungen – an uns gestellt werden, die wir dann im Verein weiter vermitteln müssen. Eine überbordende Bürokratie führt gelegentlich zu Motivationsverlusten. Hier müssen wir oft erklären, dass diese Auflagen nicht von uns – vom Vorstand – erdacht wurden.

Vernetzung in der Stadt ist das eine, Vernetzung darüber hinaus das andere. Mit den Scheeßelern hat das nicht funktioniert. Ist den damit eine weitere Öffnung der Kulturinitiative vollkommen ausgeschlossen?

Goldschmidt: Im Gegenteil! Ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr: Eine Gruppe junger Menschen aus Berlin bot der Kir eine Jugend-Zauber-Show an. Und damit sich dieser Aufwand lohnt, haben wir uns mit Zeven kurzgeschlossen. So konnten wir im Rahmen der Kinderferienprogramme mehr als 230 kleinen und großen Kindern ein tolles Spektakel bieten. Tolle Kooperation, unkompliziert und an der Sache orientiert. Solche Beispiele gäbe es viele. Durch diese Öffnung ist es unter anderem auch zu den Metal-Konzerten gekommen, die gezielt ein jüngeres Publikum ansprechen werden.

Stichwort Gesamtprogramm. Wie sieht das eigentlich genau aus für dieses Jahr? Der neue Flyer beleuchtet ja zunächst einmal das erste Halbjahr 2018.

Goldschmidt: Einiges hatte ich ja schon erwähnt. Einiges entsteht gerade erst. So planen wir zurzeit sogenannte Cross-over-Veranstaltungen, also „Musik – (Krimi-)Lesung“ oder „Reisebericht – Musik“. Auch hier bahnen sich bereits sehr gute Kooperationen an. Und sehr gerne würden wir auch wieder gute Konzerte von einheimischen Künstlern anbieten. Hierfür suchen wir noch Menschen, die Zeit und Lust haben, solche Dinge zu planen und durchzuführen.