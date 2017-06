Eine Stütze für die Ortsfeuerwehr

Ehrenzeichen am Bande für Brigitte Conrady-Marwitz

+ © Feuerwehr Ehre, wem Ehre gebührt: Brigitte Conrady-Marwitz mit Kreisbrandmeister Jürgen Lemmermann (l.) und Sothels Ortsbrandmeister Clemens Mahnken. © Feuerwehr

Sothel - Das hat Jürgen Lemmermann in seiner langjährigen Dienstzeit auch noch nicht getan: Im Rahmen eines kürzlich stattgefundenen Tags der Feuerwehr in Sothel durfte der Kreisbrandmeister Brigitte Conrady-Marwitz für deren passives Mitwirken in der Ortsfeuerwehr mit dem Ehrenzeichen am Bande für Zivilpersonen des Niedersächsischen Innenministeriums ehren.